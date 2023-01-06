. ВСУ в третий раз обстреляли Донецк после объявленного режима тишины

Вооруженные силы Украины в третий раз обстреляли Донецк после объявленного Россией режима тишины, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Город обстреливался из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. В 13.15 зафиксирован обстрел по направлению Тоненькое — Донецк (Киевский район), выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

С начала действия режима тишины ВСУ выпустила по Донецку уже 13 снарядов калибра 155 мм, сообщает ТАСС. Первый обстрел города произошел ровно в 12:00, в момент начала действия режима прекращения огня.

Накануне Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине и дать возможность гражданам, исповедующим православие, посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова».