. Аделина Сотникова разваливается после родов
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Аделина Сотникова разваливается после родов

Аделина Сотникова разваливается после родов
Фигуристка Аделина Сотникова призналась, как ей приходится работать после родов. Спортсменка недавно впервые стала мамой. Новостью о рождении ребенка она буквально огорошила многочисленных поклонников, так как до последнего тщательно скрывала интересное положение. Олимпийская чемпионка в октябре прошлого года впервые стала мамой. Ребенок появился на свет в ГКБ №29 весом 3100 граммов и ростом 50 сантиметров. Это новость стала для всех большой неожиданностью, так как Аделина как могла скрывала, что находится в интересном положении. Поклонники даже ничего не заподозрили, а ведь брюнетка выходила на лед, появлялась на светских мероприятиях. Ради безопасности малыша она избегала опасных элементов в танцах. «Контролируешь процесс в 1000 раз сильнее, чем обычно. Естественно, убираешь много элементов ради безопасности. Думаю, было видно, что я очень осторожничала. На выступление собирала себя, как могла, а после лежала без сил. Если была возможность, то два-три дня в себя приходила», — рассказывает 26-летняя Сотникова.
Кроме того, Аделина до последнего прятала от всех округлившийся живот, в этом ей помогали объемные наряды, принты и складки на одежде. «Как-то получилось. Семь-восемь месяцев удавалось. Мастер маскировки. Потом пришлось дома сидеть, так как животик стал большой», — откровенничает с подписчиками фигуристка. О том, кто является отцом ребенка, Аделина не рассказывает, как и держит в тайне пол малыша. В новом году молодая мама планирует заняться фигурой — она намерена похудеть на 10 кг за два месяца. «За беременность я набрала 20 кг. После роддома вышла уже минус шесть. В итоге вместе пока ушло только 10. Прошло 2 месяца, во мне по-прежнему лишних еще 10 килограммов. Теперь у меня цель — скинуть их за два месяца. Запомните это число, в марте я должна быть конфеткой», — заявила знаменитость.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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