. Алсу показала, как молодо выглядит ее отец - именниник
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Алсу показала, как молодо выглядит ее отец - именниник

Алсу показала, как молодо выглядит ее отец - именниник
Певица Алсу поделилась редким фото с отцом  Ралифом Сафиным в честь дня его рождения. Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что не только остается известной, но и продолжает давать концерты. В свои 39 лет артистка обладает точеной фигурой и моложавой внешностью. И это при том, что у нее трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Звезда порой ездит на свою родину в Бугульму. На этот раз Алсу поздравила своего отца с днем рождения.  В сочельник Ралифу Сафину исполнилось 69 лет. Он бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл»,  Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации. В соцсети артистка поделилась кадром, на котором позирует в обнимку с именинником. Ее папа оказался подтянутым. Лишь седина выдает его возраст.
«Сегодня день рождения моего папы. В его лице хочу пожелать всем родителям крепкого здоровья! Берегите своих близких», – поделилась звезда. Поклонники поразились тому, как молодо выглядит отец Алсу. Многие уверены, что певица унаследовала его гены, поэтому так хорошо выглядит. С каждым годом именно праздники родителей приобретают особое значение и ценность. Хочется сделать все возможное и невозможное, чтобы наши старшие были здоровыми, чтобы жили долго и счастливо.. хочется избавить их от всех переживаний и болезней.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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