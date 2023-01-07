. Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от измен". Модель подозревают в романе с арабским шейхом

26-летняя Анастасия Решетова сделала неожиданное заявление, высказавшись по поводу многоженства. Принявшая ислам модель считает, что такая модель брака "спасает от измен".

Родившая Тимати сына Ратмира модель при этом призналась, что сама не желала бы делить любимого мужчину с другими женщинами.



Нормально отношусь к многоженству, но сама бы не хотела быть одной из четырех и даже двух. А вообще, это же не обязательство каждого мусульманина.

Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от измен"

По словам Анастасии Решетовой, далеко не каждый парень может позволить себе иметь сразу четырех жен, ведь денег, любви и времени не хватит на всех.

"А вообще, если подумать, это спасает от измен на стороне, а также выравнивает ситуацию с преимуществом женского населения над мужским", - заключила модель.



С кем встречается принявшая ислам Анастасия Решетова

Анастасии Решетовой приписывают роман с арабским шейхом. По слухам, у бывшей возлюбленной Тимати завязались отношения с саудовским предпринимателем Хассаном Джамилем, являющимся экс-бойфрендом Рианны.

Предполагаемый возлюбленный Анастасии Решетовой

Анастасию Решетову уже замечали на прогулке с арабским миллиардером в Дубае, где в настоящее время и находится она. Модель является частым гостем в этом городе - так, именно здесь она отпраздновала Новый год.

Сама Анастасия Решетова предпочитает скрывать личную жизнь от публики, ограничиваясь публикацией в соцсетях фотографий с роскошными букетами и подарками.

В личном блоге звезды также можно найти немало снимков, на которых она позирует на фоне мечетей в хиджабе. Анастасия Решетова некоторое время назад приняла ислам. При этом знаменитость открещивается от приписываемого ей романа с арабским миллиардером.

Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне.