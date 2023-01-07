. Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день
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Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день

Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день
Балерина Анастасия Волочкова хвастается своим отдыхом на Мальдивах. Звезда балета пестрит яркими фотографиями белоснежных пляжей, шпагатами у пальмы и красочными закатами. А это значит, что Волочкова снова улетела на Мальдивы. Правда, похоже, уже без жениха. 46-летняя артистка наслаждается первыми днями пребывания на тропическом острове. Правда, в ответ получает от хейтеров обидные высказывания и стеб. Анастасия устала терпеть эти нападки и посвятила недоброжелателям целый пост в запрещенной соцсети. В нем она традиционно обвинила всех недовольных в зависти, а заодно похвасталась своими финансовыми возможностями. «Я просто отдыхаю — меня вовсе не беспокоит эта зависть, так что живу на позитиве. Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще. Вилла стоит четыре тысячи долларов в сутки. Те, кто не может себе это позволить, будут злопыхательствовать. А мне и моему человеку доступна такая радость», — написала Волочкова.
«Удивительно, что когда человек, заслуживший отдых, находится в райском месте, зависть других начинает их переполнять. Полистайте красивые фото, золотые мои. Я могу себе позволить провести 18 дней в высокий сезон на Мальдивах, каждый год на дорогих островах. И на разных причем. И что? Многих так не будоражили мои благотворительные спектакли. А вот мой отдых роскошный и очень дорогостоящий не дает покоя. Я ничего не могу с этим поделать, и не хочу», сказала Анастасия Волочкова. Но и после таких слов, фолловеры не успокоились. Они уверены, что звезда российского балета отдыхает по бартеру — иначе зачем в каждой сторис старательно отмечать отель и нахваливать персонал. К тому же, арендная цена за виллу явно завышена. Подписчики посоветовали Волочковой сменить купальник, очки и сумку, которые давно вышли из моды. «Сумка за 80 долларов из аутлета и вид как из секонд-хэнда»; «Сейчас, извините, вызываете только сострадание»; «У нее даже не бизнес-класс в самолете», — пишут фолловеры в комментариях. Ранее Анастасия откровенничала, что отправится на Мальдивы с новым избранником по имени Дмитрий. Кроме того, они планировали 27 января сыграть свадьбу в Лапландии, сразу после дня рождения танцовщицы. По всей видимости, торжества мы не увидим — мужчина, похоже, исчез из жизни звезды, как и многие его предшественники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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