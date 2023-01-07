. Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе

Балерина Анастасия Волочкова пострадала на отдыхе. Звезда балета в первых числах января уехала со своим женихом отдыхать на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра рассказала, что арендовала местную виллу за четыре тысячи евро. Предвидя критику, она обратилась к публике с просьбой не завидовать её роскошному образу жизни, при котором она может позволить себе тур на райские острова на целых три недели. «Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще», — описывает она свой отдых за границей. После приезда балерина первым делом отправилась на пляж с белоснежным песком. Но, похоже, российская звезда от счастья забыла воспользоваться кремом от загара. Накануне Волочкова показала, что покрылась красными пятнами, которые появились на её теле из-за солнечного ожога.«Обгорела я немного. Ну как так получилось? Дорвалась до солнца, называется. Пыталась скрыть эти пятна»,— цитирует балерину «Пятый канал». Теперь Волочковой придется прятаться от активного солнца в тени и мазать ожоги заживляющими мазями. Если она не будет соблюдать меры предосторожности, то проблемы с кожей могут испортить ей весь отдых. Любопытно, что Волочкова до сих пор не показала в Сети ни одного совместного фото из отпуска, на котором она бы позировала со своим женихом. Напомним, что в конце января артистка собирается выйти замуж за кондитера по имени Дмитрий, который, по её мнению, внешне является «копией Николая II».