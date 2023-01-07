. Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе

Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Балерина Анастасия Волочкова пострадала на отдыхе. Звезда балета в первых числах января уехала со своим женихом отдыхать на Мальдивах. Бывшая прима Большого театра рассказала, что арендовала местную виллу за четыре тысячи евро. Предвидя критику, она обратилась к публике с просьбой не завидовать её роскошному образу жизни, при котором она может позволить себе тур на райские острова на целых три недели. «Дорого, богато, красиво, возбуждающе, будоражаще», — описывает она свой отдых за границей. После приезда балерина первым делом отправилась на пляж с белоснежным песком. Но, похоже, российская звезда от счастья забыла воспользоваться кремом от загара. Накануне Волочкова показала, что покрылась красными пятнами, которые появились на её теле из-за солнечного ожога.
«Обгорела я немного. Ну как так получилось? Дорвалась до солнца, называется. Пыталась скрыть эти пятна»,— цитирует балерину «Пятый канал». Теперь Волочковой придется прятаться от активного солнца в тени и мазать ожоги заживляющими мазями. Если она не будет соблюдать меры предосторожности, то проблемы с кожей могут испортить ей весь отдых.  Любопытно, что Волочкова до сих пор не показала в Сети ни одного совместного фото из отпуска, на котором она бы позировала со своим женихом. Напомним, что в конце января артистка собирается выйти замуж за кондитера по имени Дмитрий, который, по её мнению, внешне является «копией Николая II».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Ольга Бузова собралась замуж
Ольга Бузова собралась замуж
Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января
Андрей Турчак почтил память погибших морпехов
Андрей Турчак почтил память погибших морпехов
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
Совбез ООН назначил дату заседания по Украине
Совбез ООН назначил дату заседания по Украине
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть исчерпан, ситуация уже улучшается
В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера

Топ на сегодня

В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро

Еще по теме

Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день
Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Анастасия Волочкова призналась, почему не эмигрировала
У Волочковой появилось стадо баранов (фото)