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Андрей Турчак почтил память погибших морпехов

Андрей Турчак почтил память погибших морпехов

Секретарь генерального совета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак почтил в Севастополе память морпехов, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

В церемонии также принял участие секретарь Севастопольского реготделения ЕР, губернатор Михаил Развожаев.


Алексей Куликов и Дмитрий Клепов героически погибли при выполнении воинского долга. Алексей Куликов, уроженец Севастополя, был командиром стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ЮВО. Дмитрий Клепов, уроженец Братска Иркутской области, служил на Черноморском флоте с 2015 года.

"Мы провожаем в последний путь наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг, защищая нашу общую большую Родину. Ребят, для которых слова "честь", "Родина", "правда" были не пустыми словами. Дорогие родные, сегодня нет таких слов, которые хоть как-то уменьшат боль утраты. Вы должны знать, что мы всегда будем вместе с вами. Мы всегда будем помнить о наших ребятах, об их беспримерном подвиге. И самая лучшая память о них – это наша общая Победа. Вечная память героям, вечная слава", – сказал Турчак.

Он также почтил память гвардии старшего сержанта Андрея Арансона, который вместе с другими военнослужащими, показавшими пример бесконечного мужества, погиб 22 года назад в Аргунском ущелье.

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По материалам: uposters.ru

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