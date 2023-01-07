. Ани Лорак распяли из-за украинского языка

Певица Ани Лорак решила отказаться от Российского языка но украинцы не оценили этот шаг. Каролина Куек, наиболее известная как певица Ани Лорак, свою первую в наступившем году публикацию в соцсети совершила на украинской мове. Она вслед за Лаймой Вайкуле отказалась от русского языка, подчеркнув тем самым свою позицию.Только вот такой шаг Лорак, обращенный по сути к корням, не оценили ее же земляки. Певица пожаловалась, что переживает за брата, сидевшего в новогоднюю ночь в бомбоубежище, но в ответ от соотечественников получила только проклятия и ненависть. Люди из Незалежной желали чуть ли не смерти артистке и запретили ей использовать родной язык. «Вы и Повалий самое большое культурное разочарование», «Забудь про Украину! Так как ты забыла до этого дня», «Ты не имеешь права говорить даже на украинском!», «Какой жалкий пост!», «Ты не имеешь права писать на мове!!!», «Проснулась, явно из-за отмены концертов», - пишут фолловеры.