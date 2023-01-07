. Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам

Певица Лена Катина рассказала о своих прихотях во время беременности. У Лены есть семилетний сын Александр от брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем: влюбленные расстались четыре года назад. Прошлым летом артистка вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Миллионер перенес рак щитовидной железы, но сейчас болезнь находится в стадии ремиссии. Лена стала более раздражительной во время вынашивания малыша. «У меня это уже второй ребенок, поэтому в принципе мне готовиться не к чему. Уже точно знаю, чего ожидать. А Дима, конечно, волнуется», — призналась Катина.Поп-звезда не стала скрывать, что ее мучает токсикоз, и она стала часто плакать. Однако когда недомогание проходит, певица сразу же чувствует голод, при этом ее вкусовые пристрастия изменились. «Когда мы смотрим вечером кино, я говорю: «Дима, я хочу шаурму!». Он такой: «Прямо сейчас?»» — рассказала Лена. Дмитрий сразу после свадьбы купил роскошный коттедж площадью 600 квадратных метров, где сейчас полным ходом идет ремонт. Лена взяла на себя все обязательства по этому вопросу. «Дмитрий высказал свои пожелания. После этого я решила, что его пожелания лучше не выслушивать, поэтому просто выбираю всё сама. Я беременная, у меня плацента в голове, мне можно!» — резюмировала Лена в беседе с «Пятым каналом». Недавно будущая мама сделала неожиданное признание. Лена заявила, что отказалась от брачного договора с мужем. Она уверена, что приняла правильное решение.