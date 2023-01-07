. Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам

Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Певица Лена Катина рассказала о своих прихотях во время беременности. У Лены есть семилетний сын Александр от брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем: влюбленные расстались четыре года назад. Прошлым летом артистка вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Миллионер перенес рак щитовидной железы, но сейчас болезнь находится в стадии ремиссии. Лена стала более раздражительной во время вынашивания малыша. «У меня это уже второй ребенок, поэтому в принципе мне готовиться не к чему. Уже точно знаю, чего ожидать. А Дима, конечно, волнуется», — призналась Катина.
Поп-звезда не стала скрывать, что ее мучает токсикоз, и она стала часто плакать. Однако когда недомогание проходит, певица сразу же чувствует голод, при этом ее вкусовые пристрастия изменились. «Когда мы смотрим вечером кино, я говорю: «Дима, я хочу шаурму!». Он такой: «Прямо сейчас?»» — рассказала Лена. Дмитрий сразу после свадьбы купил роскошный коттедж площадью 600 квадратных метров, где сейчас полным ходом идет ремонт. Лена взяла на себя все обязательства по этому вопросу. «Дмитрий высказал свои пожелания. После этого я решила, что его пожелания лучше не выслушивать, поэтому просто выбираю всё сама. Я беременная, у меня плацента в голове, мне можно!» — резюмировала Лена в беседе с «Пятым каналом». Недавно будущая мама сделала неожиданное признание. Лена заявила, что отказалась от брачного договора с мужем. Она уверена, что приняла правильное решение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро удалят и многое другое
Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Беременная Лена Катина гоняет мужа олигарха за шаурмой по ночам
Ольга Бузова собралась замуж
Ольга Бузова собралась замуж
Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
Анастасия Волочкова покрылась пятнами на отдыхе
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Время для активных действий: таро-прогноз на неделю с 9 по 15 января
Андрей Турчак почтил память погибших морпехов
Андрей Турчак почтил память погибших морпехов
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
В США предостерегли банки от чрезмерного соблюдения санкций
Совбез ООН назначил дату заседания по Украине
Совбез ООН назначил дату заседания по Украине
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая
В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть исчерпан, ситуация уже улучшается
В 2023 году дефицит Xbox Series X и Playstation 5 должен быть
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера

Топ на сегодня

В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро

Еще по теме

Лена Катина рассказала о больном раком муже
Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Лена Катина рассказала о брачном контракте с миллионером
Лена Катина рассказала о своей беременности