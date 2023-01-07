. Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года

Астролог поделилась своим предсказанием на ближайшее время. Первая планета от Солнца сейчас находится в Козероге. Опасный период продлится до 18 января — астрологи советуют быть начеку. 29 декабря Меркурий вступил в ретроградную фазу в Козероге. Планета как бы движется в обратном направлении, хотя на самом деле формирует петлю. В это время в фокусе внимания окажутся карьера, цели, крупные компании и финансы. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова советует быть начеку в период до 18 января. «Большинство из нас могут ожидать неожиданное появление трудностей и непредвиденных обстоятельств в карьере, учебе и материальном состоянии. Именно поэтому в указанный период не стоит планировать крупные проекты, заключение сделок и подписание договоров, а также важные мероприятия, связанные с профессиональной и учебной деятельностью», — объясняет эксперт. Ретроградный Меркурий 2023: что можно, а чего лучше не делать до 18 января Меркурий последний раз был в ретроградной фазе с 10 сентября по 2 октября Что рекомендуется делать: Почаще бывать в кругу близких; Уделять время любимым приятным занятиям и спорту; Возобновлять отношения с людьми; Следить за чистотой и порядком в доме, выбросить старый хлам и мусор; Строить планы, записывать внезапно возникшие идеи, заниматься саморазвитием; Помнить, что Меркурий ценит ответственность и пунктуальность. Что делать не стоит: Оставлять не завершенными любые дела; Договариваться о новом сотрудничестве или устраиваться на новую работу; Заключать деловые сделки и договоры в сфере недвижимости; Регистрировать брак; Делать крупные покупки и одалживать личные средства. Специалисты советуют повременить с тратами и другими денежными операциями. Лучше всего в это время заняться неоконченными делами и вопросами. «Козерог ценит родственные узы и обостряет потребность в стабильном и проверенном окружении. Также в указанное время будут полезны физическая активность и занятия любимым хобби», — советует Гасанова «Вечерней Москве».