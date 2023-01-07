. Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
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Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года

Чего ждать от ретроградного меркурия 18 января 2023 года
Астролог поделилась своим предсказанием на ближайшее время. Первая планета от Солнца сейчас находится в Козероге. Опасный период продлится до 18 января — астрологи советуют быть начеку. 29 декабря Меркурий вступил в ретроградную фазу в Козероге. Планета как бы движется в обратном направлении, хотя на самом деле формирует петлю. В это время в фокусе внимания окажутся карьера, цели, крупные компании и финансы. Биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова советует быть начеку в период до 18 января. «Большинство из нас могут ожидать неожиданное появление трудностей и непредвиденных обстоятельств в карьере, учебе и материальном состоянии. Именно поэтому в указанный период не стоит планировать крупные проекты, заключение сделок и подписание договоров, а также важные мероприятия, связанные с профессиональной и учебной деятельностью», — объясняет эксперт. Ретроградный Меркурий 2023: что можно, а чего лучше не делать до 18 января Меркурий последний раз был в ретроградной фазе с 10 сентября по 2 октября Что рекомендуется делать: Почаще бывать в кругу близких; Уделять время любимым приятным занятиям и спорту; Возобновлять отношения с людьми; Следить за чистотой и порядком в доме, выбросить старый хлам и мусор; Строить планы, записывать внезапно возникшие идеи, заниматься саморазвитием; Помнить, что Меркурий ценит ответственность и пунктуальность. Что делать не стоит: Оставлять не завершенными любые дела; Договариваться о новом сотрудничестве или устраиваться на новую работу; Заключать деловые сделки и договоры в сфере недвижимости; Регистрировать брак; Делать крупные покупки и одалживать личные средства. Специалисты советуют повременить с тратами и другими денежными операциями. Лучше всего в это время заняться неоконченными делами и вопросами. «Козерог ценит родственные узы и обостряет потребность в стабильном и проверенном окружении. Также в указанное время будут полезны физическая активность и занятия любимым хобби», — советует Гасанова «Вечерней Москве».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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