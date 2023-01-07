. Чем опасна Волчья Луна и что нельзя делать в полнолуние 7 января 2023 года
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Чем опасна Волчья Луна и что нельзя делать в полнолуние 7 января 2023 года

Чем опасна Волчья Луна и что нельзя делать в полнолуние 7 января 2023 года

Один из главных христианских праздников Рождество Христово, которое отмечается 7 января 2023 года, совпадает с первым полнолунием этого года. Оно носит название Волчье и считается одним из самых опасных в году. Чтобы не навлечь беду, нужно правильно себя вести в этот день.

Почему первое полнолуние года называют Волчьим

Считается, что название «Волчья Луна» пошло от древних индейских племен, которые давали имена каждому полнолунию, отмечая его характерные особенности. Январское полнолуние, совпадающее с самым темным и холодным временем года, когда можно было часто слышать волчий вой, ассоциировалось у них с потусторонним миром. А волк всегда считался проводником в потусторонний мир.


По другой версии, это название придумали американские фермеры, старающиеся защитить скот от ночных хищников. Дело в том, что период полной январской Луны совпадает с повышенной активностью волков, которые блуждают по холодным лесам в поисках добычи, становятся агрессивными, издают пугающий вой и представляют немалую опасность для людей и домашних животных.

Чем опасно Волчье полнолуние

Волчье полнолуние всегда считалось опасным периодом, негативно влияющим на психику людей. И дело даже не в древних легендах о ночных хищниках, стремящихся растерзать попадающуюся на их пути жертву или увлечь ее в потусторонний мир.


В этот период у людей наблюдается невероятный прилив энергии, активизируется жизнедеятельность, возрастает эмоциональность, могут случаться перепады настроения. Полная Луна влияет также на психическое здоровье людей: они становятся легко возбудимыми, склонными к немотивированной агрессии и неадекватным поступкам.

Современная астрология предупреждает, что этот день может быть опасным и чреватым всевозможными происшествиями.

Что нельзя делать в день Волчьего полнолуния

Поскольку в этот день поведение людей меняется, становится нестабильным и непредсказуемым, его лучше провести с учетом всех классических трактатов, и не заниматься опасными делами. В этот день категорически не рекомендуется:

  • заниматься важными делами;
  • начинать новые проекты, ремонты, строительство;
  • посещать официальные инстанции и государственные учреждения;
  • проводить деловые встречи и переговоры, заключать сделки и подписывать договоры;
  • одалживать деньги или брать в долг;
  • отправляться в поездки и командировки;
  • совершать крупные покупки;
  • посещать парикмахера или косметолога;
  • назначать свидания, делать предложения и принимать решения, связанные с личной жизнью.

Следует помнить, что Волчье полнолуние 7 января 2023 года обладает особенной силой, поскольку совпадает с Рождеством. Поэтому, чтобы не навлечь беду, проведите его в полном уединении.

# Общество
По материалам: rsute

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