. Дети Иосифа Пригожина лишились квартир за сотню миллионов
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Дети Иосифа Пригожина лишились квартир за сотню миллионов

Дети Иосифа Пригожина лишились квартир за сотню миллионов
Семья продюсера Иосифа Пригожина осталась без элитного жилья.   Несколько лет продолжались судебные тяжбы сына продюсера Дмитрия с микрокредитной организацией. На кону стояли две квартиры в Москве, каждая из которых стоит 100 миллионов рублей. Сегодня стало известно, что наследник Иосифа Пригожина и его близкие лишились недвижимостей. В 2019 году экс-супруга продюсера Елена занимала деньги в микрокредитной организации. Под залог женщина отдала две квартиры, о которых говорилось выше. В итоге первая семья Пригожина осталась без жилья по решению суда. Иосиф пытался помогать Елене, но все его старания оказались тщетными. «Я, естественно, не оправдываю поступки моей бывшей супруги. Моя бывшая жена Лена закладывает под 40 процентов годовых квартиру! Ну это же надо головой думать! Понятно, что она категорически не права. Но что меня во всей этой истории больше всего возмущает, так это то, что данная организация, которая выдает такие кредиты, занимается исключительно бандитизмом и рейдерством.
Я уже обращался в правоохранительные органы, чтобы там взяли на контроль ситуацию, связанную с моей бывшей тещей. Вы понимаете, что пожилую женщину выселили из квартиры. В рамках судебного процесса выписали ее в никуда. Понимаете, человека, который отработал в Советском Союзе и имеет большой стаж, которому 82 года, выкинули на улицу», — негодовал продюсер еще в 2020-м. По поводу всей этой истории высказывалась также дочь Пригожина — Даная, которая, к слову, недавно впервые стала мамой — у нее родился сын. «Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать. Представители компании руководствовались поправками в законодательстве. То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья…» — негодовала она в разговоре со «СтарХитом». Теперь остается только догадываться, удастся ли близким Иосифа Пригожина оспорить судебное решение и каким-то образом вернуть себе квартиры…
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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