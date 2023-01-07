. Елена Летучая стала своей среди чужих

Ведущая Елена Летучая призналась, что за границей все читают ее немкой. По словам ведущей, русских за рубежом считают угрюмыми и малообразованными. Утром 7 января телеведущая Елена Летучая заявила в социальной сети, что они с мужем Юрием – скандинавы. Все дело в том, что часто путешествующую пару за границей редко принимают за русских. Какие только национальности им ни приписывают. «Нас с мужем часто принимают за немцев, поляков или просто скандинавов, мы привыкли. Иногда даже участвуем в спорах на нашу национальную принадлежность, люди обычно проигрывают в спорах, обычно мало ставок на то, что мы русские», - пишет 44-летняя телеведущая в Telegram.«Если ты приветлив и улыбаешься, тебя точно за русского не принимают! Угрюмые, замкнутые, и даже грубые, и малообразованные - вот как нас видят за рубежом! И это частично правда, бывает, встречаем таких соотечественников за рубежом. В этом отпуске мы с младшим сыном, учим его быт открытым, улыбаться, здороваться!» Елена отметила, что ей нравятся открытые и улыбчивые люди, которые легко делают комплименты. В конце своего поста она посоветовала подписчикам улыбнуться и встретить новый день с радостным настроением.