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Елена Летучая стала своей среди чужих

Елена Летучая стала своей среди чужих
Ведущая Елена Летучая призналась, что за границей все читают ее немкой. По словам ведущей, русских за рубежом считают угрюмыми и малообразованными. Утром 7 января телеведущая Елена Летучая заявила в социальной сети, что они с мужем Юрием – скандинавы. Все дело в том, что часто путешествующую пару за границей редко принимают за русских. Какие только национальности им ни приписывают. «Нас с мужем часто принимают за немцев, поляков или просто скандинавов, мы привыкли. Иногда даже участвуем в спорах на нашу национальную принадлежность, люди обычно проигрывают в спорах, обычно мало ставок на то, что мы русские», - пишет 44-летняя телеведущая в Telegram.
«Если ты приветлив и улыбаешься, тебя точно за русского не принимают! Угрюмые, замкнутые, и даже грубые, и малообразованные - вот как нас видят за рубежом! И это частично правда, бывает, встречаем таких соотечественников за рубежом. В этом отпуске мы с младшим сыном, учим его быт открытым, улыбаться, здороваться!» Елена отметила, что ей нравятся открытые и улыбчивые люди, которые легко делают комплименты. В конце своего поста она посоветовала подписчикам улыбнуться и встретить новый день с радостным настроением.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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