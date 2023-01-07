. Гид по хиромантии: какие мистические метки говорят о ваших сверхспособностях

Хиромантия позволяет узнать многое о судьбе человека, причем даже его сверхъестественных способностях. Что такое мистические метки на ладони и что они означают, рассказала хиропластик Ольга Липская.

Что такое мистические метки на ладони

Особые знаки могут располагаться на левой и правой руке. Существует несколько теорий, на какой именно ладони смотреть. Например, женщинам нужно анализировать левую руку, а мужчинам ― правую. Так можно точнее считать судьбу человека.

По другой версии, у правшей нужно анализировать левую ладонь, а у левшей ― правую. Якобы внутреннее состояние четко очерчено на «нерабочей» руке. Однако некоторые хироманты уверяют, что, наоборот, все самые важные знаки находятся на активной конечности.

Когда речь идет о поиске мистических меток, стоит анализировать обе руки. Это важно, ведь особые знаки со временем могут исчезать. Если сразу не обнаружить свой магический потенциал, то способности пропадут, как и метки, которые на них указывают.

Какие знаки на руке говорят о ваших магических способностях

Некоторые узоры на ладони указывают на наличие экстрасенсорных способностей или других магических даров. Пренебрегать ими не стоит. Наиболее важными считаются так называемые Кольца Мага. Это линии, располагающиеся под указательным пальцем.

Кольцо «Белого мага»





Нередко этот знак путают с линией сопереживания. Последняя прямая и не говорит о наличии особых способностей. Если под указательным пальцем близко размещено кольцо, то это свидетельствует о высокой духовности. Человек эмпатичен и добр. Он открыт к этому миру, может исцелять душу и тело. Люди с кольцом «Белого мага» могут реализовать себя в разных сферах, где нужно помогать людям:

медицина;

психология;

наставничество.

Свой дар нужно развивать и передавать знания другим. Ваш особый мудрый взгляд на этот мир вызывает у окружающих уважение и доверие.

Кольцо «Серого мага»





Мягкая линия проходит чуть далее, чем полукруг «Белого мага». У людей с этой меткой очень мощная энергетика и способность к оккультизму. Причем у них есть выбор. Они могут использовать свою силу для добрых или злых целей. Но помните о бумеранге. То, что несете в этот мир, к вам и вернется.

Людям с кольцом «Серого мага» стоит внимательнее следить за своими мыслями и словами. Они ненароком могут сглазить. Сказанное в сердцах кому-то может принести немало боли. И это же вернется назад.

Кольцо «Черного мага»

Отметка находится ниже других колец. Она говорит о мощном потенциале. Это люди с «дурным» глазом, которые могут материализовать зло. С ними вступать в конфронтацию не стоит. Но с огромной силой приходит большая ответственность. Справиться с этими способностями непросто. Поэтому нужно научиться пользоваться ними и быть уверенными в правильности своего пути. Помните о цене, которую придется заплатить за свой выбор.

«Ведьмин глаз»





Одна из самых мощных магических отметок на ладони. Ее еще называют «Глазом Фатимы». У обладателей этой метки отмечаются способности к ясновидению и предсказанию. Порой «Ведьмин глаз» появляется у людей с целительными способностями. В этом случае обязательно нужно развивать свои способности. В противном случае знак будет «работать» против вас.

Завитковый узор на холме Луны

Если ближе к ребру ладони расположен завитковый узор, то это говорит о высокой духовности, эмоциональности и интуитивности. Люди с такой меткой больше других склонны погружаться в мир фантазий. Поэтому они кажутся отчужденными. Это творческие люди, которые тонко чувствуют этот мир. Люди с завитком чаще других склонны видеть вещие сны. Они замечают знаки Вселенной и легко их интерпретируют. Их способности прорываются наружу, даже если человек не хочет их развивать.