. Глава минтранса региона проверил ситуацию с общественным транспортом на маршруте Иркутск — Шелехов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале рассказал, что к нему часто обращаются жители региона с жалобами на то, что вечером невозможно уехать из Свердловского района в Шелехов. Глава региона направил министра транспорта и дорожного хозяйства Максима Лобанова проверить общественный транспорт, следующий по маршруту Иркутск — Шелехов.

Максим Лобанов созвонился с одним из авторов обращений и поговорил на остановке и в автобусах с другими людьми. Выяснили, что вечером интервал движения маршруток увеличивается. Глава минтранса региона предложил перевозчикам увеличить подвижной состав и класс автобусов.





Видео из телеграм-канала губернатора Игоря Кобзева