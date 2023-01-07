. Икону Божией Матери «Милостивая» почитают ежегодно 8 января
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Икону Божией Матери «Милостивая» почитают ежегодно 8 января

Икону Божией Матери «Милостивая» почитают ежегодно 8 января

Сразу три иконы Божией Матери почитают православные 8 января. Среди них икона Божией Матери «Милостивая» (Киккская). Расскажем об истории и чудесах этого лика. Память иконы Божией Матери «Милостивая» (Киккская) отмечается 25 ноября (12 ноября по старому стилю), 8 января (26 декабря). Икона Божией Матери «Милостивая» (Киккская) изображает Богородицу, умоляющую Господа о спасении христиан.

История иконы Божией Матери

Согласно преданию, икона была написана самим евангелистом Лукой. Киккской икону называют по названию горы на Кипре – Киккос.


Известно, что сначала святой образ был передан апостолом в Египет, где и хранился до X века. Но в 980 году, после гонения на христиан, икону передали в Царьград, где она пребывала до XII века в царских чертогах.

Чудеса иконы и какие молитвы читать в этот день

По молитве иконе Божией Матери «Милостивая» (Киккская) излечилась страдающая неизлечимым недугом дочь императора Алексия Комнена. В Царьград тогда прибыл правитель Кипра Мануил Вутомит, намереваясь испросить у императора образ для монастыря на горе Киккос. Император Алексий согласился, и его дочь чудом получила исцеление. Тогда император пожалел отдавать икону монастырю, в результате сам оказался болен.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой Ея, именуемой «Милостивая»

О, Пресвятая и преблагословенная Мати Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Милостивая Богородице и Приснодево Марие! Припадая к святей и чудотворней иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, Благой и Милосердой Заступнице нашей: вонми гласу грешных молений наших, не презри воздыханий от души, виждь скорби и беды нас обышедшия, и яко любвеобильная воистину Мати потщися на помощь нам безпомощным, унылым, во многия и тяжкия грехи впадшим и присно прогневляющим Господа и Создателя нашего, Егоже умоли, Предстательнице наша, да не погубит нас со беззаконьми нашими, но явит нам человеколюбную Свою милость. Испроси нам, Владычице, у благости Его, телесное здравие и душевное спасение, благочестное и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди благовременны и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша, и якоже древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, воспевавшаго Ти песнь хвалебную пред Пречистою иконою Твоею, и послала еси к нему Архангела Гавриила научити его пети песнь небесную, еюже славословят Тя ангели горе, сице приими благоутробно и наше ныне усердно приносимое Тебе молитвословие, и принеси е Сыну Твоему и Богу, да милостив будет Он нам грешным, и пробавит милость Свою всем чтущим Тя и с верою покланяющимся Святому Образу Твоему. О, Царице Всемилостивая, Мати Божия Всеблагая, простри к Нему Богоносныя Твои руце, имиже Его, яко младенца носила еси, и умоли Его вся ны спасти и избавити погибели вечныя. Яви нам, Владычице, Твоя щедроты: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози: благопоспеши всем нам носити иго Христово в терпении и смирении, сподоби нас благочестно житие сие земное скончати, христианскую непостыдную кончину получити, и Небесное Царствие унаследити, Матерним ходатайством Твоим к рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

# Общество
По материалам: rsute

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