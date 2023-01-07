. Икону Божией Матери «Милостивая» почитают ежегодно 8 января

Сразу три иконы Божией Матери почитают православные 8 января. Среди них икона Божией Матери «Милостивая» (Киккская). Расскажем об истории и чудесах этого лика. Память иконы Божией Матери «Милостивая» (Киккская) отмечается 25 ноября (12 ноября по старому стилю), 8 января (26 декабря). Икона Божией Матери «Милостивая» (Киккская) изображает Богородицу, умоляющую Господа о спасении христиан.

История иконы Божией Матери

Согласно преданию, икона была написана самим евангелистом Лукой. Киккской икону называют по названию горы на Кипре – Киккос.





Известно, что сначала святой образ был передан апостолом в Египет, где и хранился до X века. Но в 980 году, после гонения на христиан, икону передали в Царьград, где она пребывала до XII века в царских чертогах.

Чудеса иконы и какие молитвы читать в этот день

По молитве иконе Божией Матери «Милостивая» (Киккская) излечилась страдающая неизлечимым недугом дочь императора Алексия Комнена. В Царьград тогда прибыл правитель Кипра Мануил Вутомит, намереваясь испросить у императора образ для монастыря на горе Киккос. Император Алексий согласился, и его дочь чудом получила исцеление. Тогда император пожалел отдавать икону монастырю, в результате сам оказался болен.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой Ея, именуемой «Милостивая»