. Икону Божией Матери «Трёх Радостей» православные почитают 8 января 2023 года

Икона «Трёх Радостей» — один из прославленных на Руси образов Богоматери, когда лик, написанный на Западе, становится чудотворной русской святыней. Ежегодно эту икону православные христиане почитают 8 января 2023 года.

История иконы Божией Матери «Трёх Радостей»

История иконы Божией Матери «Трёх радостей» действительно удивительна. Этот прославленный и почитаемый на Руси образ Богородицы — список со «Светлого семейства» итальянского художника Рафаэля. В Россию копию знаменитого полотна привез один благочестивый художник, обучавшийся, как это было принято в то время, за границей.





Картина была подарена настоятелю храма Святой Троицы на Грязех в Москве и впоследствии помещена на паперти над входом в храм.

Свое же название икона получила после удивительного случая, произошедшего через 40 лет после этого. На одну женщину обрушилось сразу три несчастья. Ее муж был безвинно осужден и отправлен в ссылку. Все имущество отошло казне, а сын, участвуя в военных действиях, был взят в плен. Несчастная женщина непрестанно молилась о помощи своему семейству, и во сне ей было откровение. Пресвятая Богородица повелела найти в Москве икону Святого семейства и помолиться перед ней.

Женщина обошла множество храмов и, наконец, отыскала нужную икону в Троицкой Церкви. После горячей искренней молитвы она получила три радостных известия: ее муж был оправдан и вернулся из ссылки, сына вызволили из плена, а все ранее конфискованное имущество было возвращено владельцам.

После этого икона стала именоваться иконой «Трёх радостей». И к ней потянулись верующие с молитвами об избавлении от бед и скорбей. Икона стала почитаться как чудотворная.

Чудеса иконы, о чем просят, молитва к иконе

Один из списков иконы «Трёх радостей» принадлежал Александру II, а его жена Мария Александровна очень любила эту икону и часто молилась перед ней. Икона из Троицкого храма была утрачена после революции, когда храм был закрыт. Во вновь открывшейся церкви сейчас находится список середины XIX века. Именно перед этим образом однажды сама собой зажглась лампада.

Перед высокочтимым ликом «Трех радостей» просят:

о помощи для себя и родных, близких людей, попавших в беду;

о прощении совершенных грехов;

об укреплении в вере;

о сохранении жизни военнослужащих, находящихся на полях боевых сражений;

об освобождении из вражьего плена;

о спасении от неприятеля;

о разрешении важных дел;

об исцелении от болезней;

об удачном замужестве и женитьбе;

о даровании детей бесплодным парам;

о возвращении ума людям, лишившимся рассудка.

Огромное значение имеет святая икона для людей, проживающих в других странах, попавших в сложные ситуации на чужбине.

Молитва перед ликом: