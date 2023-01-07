. Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ

Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ

Ассоциация инновационных регионов России представила рейтинг субъектов РФ по медиаактивности в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий за ноябрь 2022 года. Иркутская область заняла четвертое место в группе регионов с численностью 1-2 миллиона экономически активного населения. Ранее регион занимал седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Рейтинг отражает информационную работу в субъектах. Лидирующие позиции говорят об активной работе и заинтересованности в том, чтобы о регионе узнали инвесторы. В Ассоциацию входит 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов. Девять из них как и Иркутская область улучшили позиции в рейтинге. К ним относятся Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра, Красноярский край, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Ульяновская и Томская области.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности
Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа Patriot в Боханском районе
Сотрудники полиции задержали пьяную иркутянку без прав за рулем УАЗа
Из-за снегопада городские службы Иркутска перевели на усиленный режим
Из-за снегопада городские службы Иркутска перевели на усиленный режим
Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией
Сенатор описал «большой разрыв» между Европой и Россией
Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина, прокричавшего приветствие ВСУ на концерте
Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина,
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Описана роль турецкого хаба в снабжении Европы газом
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2023 году?
Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2023 году?
Чем опасна Волчья Луна и что нельзя делать в полнолуние 7 января 2023 года
Чем опасна Волчья Луна и что нельзя делать в полнолуние 7 января 2023
В России захотели запретить продажу пива без лицензии
В России захотели запретить продажу пива без лицензии
Сергей Собянин анонсировал прорывной год для Москвы с точки зрения открытия современных больниц
Сергей Собянин анонсировал прорывной год для Москвы с точки зрения
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро
Стало известно о сокращении годовой инфляции в зоне евро

Топ на сегодня

Советские новогодние и рождественские поздравления (15 фото)
Советские новогодние и рождественские поздравления (15 фото)
Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара»
Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части «Аватара»
Когда даже на раздолбанном пианино можешь круто сыграть
Когда даже на раздолбанном пианино можешь круто сыграть
Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста
Названы сроки установки новых пролетов Крымского моста
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году
Россияне стали чаще пользоваться наличными в 2022 году

Еще по теме

Тюменская область приблизилась к "сильным инноваторам" в рейтинге индекса инновационного развития
Иркутская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки машин
Иркутская область заняла четвертое место в развитии розничной торговли по итогам пяти месяцев
Иркутская область заняла 20-е место среди регионов России по уровню зарплат