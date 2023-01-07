. Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ

Ассоциация инновационных регионов России представила рейтинг субъектов РФ по медиаактивности в области инноваций, инвестиций и PR-мероприятий за ноябрь 2022 года. Иркутская область заняла четвертое место в группе регионов с численностью 1-2 миллиона экономически активного населения. Ранее регион занимал седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Рейтинг отражает информационную работу в субъектах. Лидирующие позиции говорят об активной работе и заинтересованности в том, чтобы о регионе узнали инвесторы. В Ассоциацию входит 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов. Девять из них как и Иркутская область улучшили позиции в рейтинге. К ним относятся Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра, Красноярский край, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Ульяновская и Томская области.