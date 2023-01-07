. Из-за снегопада городские службы Иркутска перевели на усиленный режим

Городские службы Иркутска перевели на усиленный режим из-за снегопада. По информации Иркутского гидрометцентра, 7 января в регионе ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду и метель. 24 единицы специализированной техники вышли на противогололедную обработку и посыпку дорог. После того, как осадки закончатся, дорожные службы начнут вывозить снег и разметать проезжую часть, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Улицы города убирают круглосуточно. За прошедшие сутки вывезли 2300 тонн снега. МУП «Служба эксплуатации мостов» очищает путепроводы на Трактовой, Олега Кошевого, Дальневосточной, Академическом мосту. Специалисты предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз» убирают территории парков, скверов и общественных пространств, проводят посыпку песком, очищают памятники.