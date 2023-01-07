. Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
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Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова

Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова
Режиссер и актер Никита Михалков попал в реанимацию с тяжелой болезнью.   О состоянии Никиты Сергеевича приходят не самые позитивные новости. Согласно последним данным, Михалков находится в реанимации из-за гриппа — болезнь дала серьезные осложнения на легкие. Близкие, коллеги и друзья 77-летнего режиссера надеются на то, что ему станет легче. В частности, за Никиту Сергеевича очень переживает актриса Яна Поплавская. «Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить! Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного — чтобы выздоровел!» — поделилась Яна Евгеньевна в своем Telegram-канале. Беспокойство по поводу состояния кинорежиссера высказала и Ксения Собчак. «Михалков в реанимации. Сразу скажу: я желаю ему только здоровья и долголетия!» — отметила она.
Напомним, режиссер был госпитализирован вчера — по некоторым данным, у него двусторонняя полисегментарная пневмония, интоксикационный синдром и дыхательная недостаточность. Сегодня Михалкова перевели в реанимацию, он в сознании и дышит сам. К слову, Никита Сергеевич считает себя патриотом РФ и, в отличии от некоторых российских звезд, не собирается покидать Родину, переживающую не самые простые времена. «Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — делился кинорежиссер в адрес Чулпан Хаматовой, Аллы Пугачевой и других известных персон, которые сегодня проживают за границей. Помимо всего прочего, Никита Михалков считает таких людей предателями и трусами. «Я ведь смотрю на эту ситуацию — «Что вы восемь лет молчали?». Восемь лет жили своей жизнью, никто ничего не говорил, никто не возмущался. Ну там где-то, что-то… Поэтому я не испытывают к ним сострадания. Они молчали. Кто уехали — им есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь и тратили там. Я считаю, что в такие моменты это предательство», — рассуждал он в интервью «Звезде».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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