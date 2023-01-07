. Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина, прокричавшего приветствие ВСУ на концерте

Признанный иноагентом в РФ Максим Галкин** накануне дал концерт в Дубае, ознаменовавшийся очередным скандалом. 46-летний артист вслед за Валерием Меладзе прокричал во время выступления проукраинский лозунг, возмутив многих пользователей Сети.

В Сети нашумело видео, на котором сбежавший из России в Израиль комик произносит со сцены проукраинский лозунг, являющийся приветствием ВСУ.



"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава!" - заявил супруг Аллы Пугачевой, недавно оправдавшийся на украинском языке за подписки в соцсетях на российских артистов.

Как уверяют очевидцы, Максим Галкин** выдал националистическую речевку в зале, заполненном практически одними украинцами.

После этого Сеть взорвалась возмущенными комментариями, осуждающими поступок супруга Аллы Пугачевой.

"Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в РФ больше ни ногой!", "Ну это дно дна", "Позор, просто позор", "Совсем с ума сошел", "Так ему завидно стало, что Меладзе его опередил по „популярности“, а потом давненько о Максимке не говорили, надо же напомнить о себе, а то не ровен час — забудут, поэтому клоун активизировался", "Да здравствует Россия! Славься Россия без предателей, укронацистов, вроде Пугалкина! Вечное презрение, вечный позор Пугалкину!" - пишут пользователи Сети.

Эдгард Запашный призвал не прощать Максима Галкина**

Высказывание Максима Галкина** на концерте в Дубае прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка.

Я убежден, что Россия такие вещи не должна прощать, не должна забывать – это первое. Второе – я не раз говорил, что уже давно надо создать прецедент по лишению и государственных наград, и гражданства.

Эдгард Запашный призвал не прощать Максима Галкина**

Запашный напомнил в интервью изданию iReactor, что у Максима Галкина** помимо российского есть израильское гражданство.

Сейчас ему закон позволяет вернуться, приехать, но нам надо в этом плане призвать Государственную думу, чтобы они побыстрее решили вопрос с Советом Федерации по лишению гражданства людей, которые намеренно раскачивают ситуацию, вносят вражду в общество и мешают в буквальном смысле слова проведению военной операции. Своими словами, действиями, призывами на концертах они деструктивно действуют по отношению к нашим военным.

По словам Запашного, когда-нибудь Максиму Галкину** придется посмотреть в глаза защищавшим Родину ребятам и матерям детей, которые так и не вернулись.

* внесены Минюстом РФ в список иноагентов