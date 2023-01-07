Эдгард Запашный призвал лишить гражданства Максима Галкина, прокричавшего приветствие ВСУ на концерте
Признанный иноагентом в РФ Максим Галкин** накануне дал концерт в Дубае, ознаменовавшийся очередным скандалом. 46-летний артист вслед за Валерием Меладзе прокричал во время выступления проукраинский лозунг, возмутив многих пользователей Сети.
В Сети нашумело видео, на котором сбежавший из России в Израиль комик произносит со сцены проукраинский лозунг, являющийся приветствием ВСУ.
"Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Героям слава!" - заявил супруг Аллы Пугачевой, недавно оправдавшийся на украинском языке за подписки в соцсетях на российских артистов.
Как уверяют очевидцы, Максим Галкин** выдал националистическую речевку в зале, заполненном практически одними украинцами.
После этого Сеть взорвалась возмущенными комментариями, осуждающими поступок супруга Аллы Пугачевой.
"Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в РФ больше ни ногой!", "Ну это дно дна", "Позор, просто позор", "Совсем с ума сошел", "Так ему завидно стало, что Меладзе его опередил по „популярности“, а потом давненько о Максимке не говорили, надо же напомнить о себе, а то не ровен час — забудут, поэтому клоун активизировался", "Да здравствует Россия! Славься Россия без предателей, укронацистов, вроде Пугалкина! Вечное презрение, вечный позор Пугалкину!" - пишут пользователи Сети.
Эдгард Запашный призвал не прощать Максима Галкина**
Высказывание Максима Галкина** на концерте в Дубае прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка.
Запашный напомнил в интервью изданию iReactor, что у Максима Галкина** помимо российского есть израильское гражданство.
По словам Запашного, когда-нибудь Максиму Галкину** придется посмотреть в глаза защищавшим Родину ребятам и матерям детей, которые так и не вернулись.
* внесены Минюстом РФ в список иноагентов