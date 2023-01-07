. Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а не Left 4 Dead





Если в успехе Starfield от Bethesda мало кто сомневается, то к игре Redfall, студии Arkane (часть Bethesda, Zenimax), многие игроки относятся скептически. По трейлерам проект не выглядит однозначным AAA-хитом, а многие игроки до сих пор не могут разобраться, что собой будет представлять игра.

Руководители разработки Redfall Харви Смит и Рикардо Бэр поговорили с Gamesradar и постарались дать ответы на интересующие журналистов вопросы. В частности, обсудили они и сравнение Redfall с другими проектами. Многие игроки считают, что игра будет похожа на Left 4 Dead, но руководители разработки считают иначе. Вот что сказал Рикардо Бэр о том, что собой представляет игра:

Это можно понять, что кто-то пришел к такому выводу [сравнения с Left 4 Dead]. У нас тоже есть четыре игровых персонажа, вы можете играть вместе, и вы идете против нежити. Но с точки зрения того, как вы играете и испытайте Redfall, это совсем не похоже на подобные игры [Left 4 Dead]. Redfall больше похож на Far Cry.

Ему в интервью вторил Харви Смит, который сравнил Redfall c Far Cry и S.T.A.L.K.E.R.:

Иногда Redfall кажется тем, что вы получили бы, если бы смешали творческие ценности Arkane с Far Cry 2 или S.T.A.L.K.E.R..

Напомним, у Redfall пока нет даты релиза, игру изначально планировали выпустить летом 2022 года, но теперь ее релизное окно — первая половина 2023 года. Игра выйдет на Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.

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