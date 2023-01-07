. Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной

Бытует мнение, что зимой очень сложно выглядеть стройной из-за обилия и многослойности теплых вещей. Однако это далеко не так. Если правильно подобрать гардероб, то задача вполне решаема, даже для женщин, склонных к полноте. Основное условие: старайтесь избегать приталенных вещей, больше ориентируйтесь на объемные свитеры и вещи прямого кроя. Вот несколько предметов гардероба, которые помогут хорошо выглядеть зимой.

Шуба оверсайз





Удобная и практичная шуба в стиле оверсайз — одна из самых модных вещей на зимний период 2023 года. Она не только надежно защитит от холода, но и поможет выглядеть стройной. К тому же она позволяет надеть разные теплые вещи: свитера, брюки, шерстяные колготки. Старайтесь подбирать длинные однотонные модели с английским воротом — они помогут создать впечатление стройности и скроют недостатки фигуры.

Длинная куртка





Длинная объемная куртка позволит любой женщине надеть под нее другие теплые вещи и при этом выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно. Выбирайте универсальные однотонные куртки светлых оттенков и прямого кроя — это идеальный вариант зимней одежды на каждый день.

Объемный свитер





Объемный шерстяной или кашемировый свитер — необходимый предмет зимнего гардероба, прекрасно справляющийся с задачей сохранить стройность женской фигуры и обеспечить комфорт, даже при наличии надетых под него теплых вещей. Свитер должен быть свободного кроя, длинным, прикрывающим бедра, и обязательно с высоким воротом, защищающим от холодного ветра. Лучше предпочесть однотонный в пастельных тонах.

Платье-свитер





Платье-свитер в стиле оверсайз является идеальным вариантом для стройной женщины, позволяющим ей выглядеть элегантно. Такие платья отличаются огромным разнообразием форм и цветов, что облегчает проблему с подбором образа для различных целей. Кроме того, под такое платье можно надеть и другие теплые вещи, которые не будут «утяжелять» фигуру.

Пиджак прямого кроя





Приталенный пиджак — не лучший вариант для зимней одежды, поэтому многие женщины выбирают прямой крой. Под него можно надеть свитер и другие теплые предметы гардероба, и при этом выглядеть стройными, элегантными и женственными. Для этих целей лучше выбирать однотонные модели с минимумом декора и деталей.