. Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной

Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной

Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной

Бытует мнение, что зимой очень сложно выглядеть стройной из-за обилия и многослойности теплых вещей. Однако это далеко не так. Если правильно подобрать гардероб, то задача вполне решаема, даже для женщин, склонных к полноте. Основное условие: старайтесь избегать приталенных вещей, больше ориентируйтесь на объемные свитеры и вещи прямого кроя. Вот несколько предметов гардероба, которые помогут хорошо выглядеть зимой.

Шуба оверсайз


Удобная и практичная шуба в стиле оверсайз — одна из самых модных вещей на зимний период 2023 года. Она не только надежно защитит от холода, но и поможет выглядеть стройной. К тому же она позволяет надеть разные теплые вещи: свитера, брюки, шерстяные колготки. Старайтесь подбирать длинные однотонные модели с английским воротом — они помогут создать впечатление стройности и скроют недостатки фигуры.

Длинная куртка


Длинная объемная куртка позволит любой женщине надеть под нее другие теплые вещи и при этом выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно. Выбирайте универсальные однотонные куртки светлых оттенков и прямого кроя — это идеальный вариант зимней одежды на каждый день.

Объемный свитер


Объемный шерстяной или кашемировый свитер — необходимый предмет зимнего гардероба, прекрасно справляющийся с задачей сохранить стройность женской фигуры и обеспечить комфорт, даже при наличии надетых под него теплых вещей. Свитер должен быть свободного кроя, длинным, прикрывающим бедра, и обязательно с высоким воротом, защищающим от холодного ветра. Лучше предпочесть однотонный в пастельных тонах.

Платье-свитер


Платье-свитер в стиле оверсайз является идеальным вариантом для стройной женщины, позволяющим ей выглядеть элегантно. Такие платья отличаются огромным разнообразием форм и цветов, что облегчает проблему с подбором образа для различных целей. Кроме того, под такое платье можно надеть и другие теплые вещи, которые не будут «утяжелять» фигуру.

Пиджак прямого кроя


Приталенный пиджак — не лучший вариант для зимней одежды, поэтому многие женщины выбирают прямой крой. Под него можно надеть свитер и другие теплые предметы гардероба, и при этом выглядеть стройными, элегантными и женственными. Для этих целей лучше выбирать однотонные модели с минимумом декора и деталей.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной
Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от измен". Модель подозревают в романе с арабским шейхом
Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а не Left 4 Dead
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших

Топ на сегодня

Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня во время Рождества
Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения
Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую боль: "Было четыре приступа"
Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую

Еще по теме

С чем носить фетровую шляпу
Причины, по которым ваш зимний гардероб может выглядеть скучным, а вы не можете создать стильный образ
Какая верхняя женская одежда зимой 2023 года оказалась в антитрендах
Какие осенние вещи портят фигуру: что не нужно покупать женщине, которая хочет скрыть свои недостатки