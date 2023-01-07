. Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае

Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае, где и отпраздновала Новый год. Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля и необычным тембром голоса. Она желанная гостья на красных дорожках. Однако артистка много путешествует, а свободное время посвящает детям: дочке Оливии и сыну Адаму. Новый год Топурия встретила в Дубае. Она поделилась кадрами, на которых ее дочка от Льва Гейхмана красовалась на яхте. Оливия облачилась в пышное платье из фатина сиреневого цвета с розой. Свои длинные волосы малышка оставила распущенными. В минувшем году она отправилась в школу. Наследница звезды делает успехи.Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Многие уверены, что она растет копией своего папы. «Ну что за принцесса», «Какие роскошные волосы», «О таком платье многие только мечтают», «Какая она красотка», «Ой, прям копия своего папы», «Растет очень быстро», —написали в Сети.