. Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае

Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае

Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с семьей в Дубае, где и отпраздновала Новый год. Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля и необычным тембром голоса. Она желанная гостья на красных дорожках. Однако артистка много путешествует, а свободное время посвящает детям: дочке Оливии и сыну Адаму. Новый год Топурия встретила в Дубае. Она поделилась кадрами, на которых ее дочка от Льва Гейхмана красовалась на яхте. Оливия облачилась в пышное платье из фатина сиреневого цвета с розой. Свои длинные волосы малышка оставила распущенными. В минувшем году она отправилась в школу. Наследница звезды делает успехи.
Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Многие уверены, что она растет копией своего папы. «Ну что за принцесса», «Какие роскошные волосы», «О таком платье многие только мечтают», «Какая она красотка», «Ой, прям копия своего папы», «Растет очень быстро», —написали в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от измен". Модель подозревают в романе с арабским шейхом
Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а не Left 4 Dead
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших
Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день
Анастасия Волочкова отдыхает за четыре тысячи долларов в день
Алсу показала, как молодо выглядит ее отец - именниник
Алсу показала, как молодо выглядит ее отец - именниник
Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини
Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини
Дети Иосифа Пригожина лишились квартир за сотню миллионов
Дети Иосифа Пригожина лишились квартир за сотню миллионов
Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в Дубае
Кети Топурия запечатлела подросшую дочь в платье принцессы на яхте в
США назвали возможную причину прекращения огня Россией на Украине на Рождество
США назвали возможную причину прекращения огня Россией на Украине на

Топ на сегодня

Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий и споров
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий

Еще по теме

Кети Топурия показала подросших дочку и сына на пляже в Дубае
Кети Топурия показала моложавую маму- именинницу
Кети Топурия и ее муж отдыхают в Дубае со всеми своими детьми
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае