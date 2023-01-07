. Крещенские морозы: какого числа начинаются и ждать ли их в 2023 году?

Перед празднованием Крещения многие задаются вопросом о том, ждать ли знаменитых крещенских морозов. О том, какой будет в 2023 году погода в день праздника, расскажут народные приметы и синоптики.

Крещенские морозы — известное всем явление, которого ждут ежегодно. Особенно волнуют погодные условия тех, кто собирается окунаться в прорубях. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, прогнозируется ли на январь 2023 года аномальное похолодание, чтобы заранее подготовиться и избежать простудных заболеваний из-за переохлаждения.

Приметы о крещенских морозах

О морозах к 19 января говорили с незапамятных времен не случайно. Считается, что ближе к концу января происходит обновление природы, когда солнечные лучи начинают прогревать воздух, и несмотря на холода дело движется к весне. Снег символизирует чистоту и непорочность, а также служит отличным питанием для растений после наступления тепла. Наши предки подмечали особенности, благодаря которым точно предсказывали наступление холодов.

Мнение синоптиков на погодные условия 19 января 2023 года

О том, что на Крещение будет стоять холодная погода, говорит безоблачное ясное небо и отсутствие ветра накануне праздника.Температура ощутимо упадет, если за несколько дней до праздника звезды ярко сияют, а дым от труб стремится строго вверх.О скорых морозах предупредят и птицы: они активно ищут еду, не тратя время на пение и ссоры с сородичами.Морозы на Крещение предскажет и кошка, если начинает искать самый теплый угол в доме, а во сне закрывает нос лапой.Глубина льда на водоемах также может стать отличным погодным индикатором — перед морозами лед потрескивает, а его цвет преображается и становится прозрачно- голубым.

Синоптики отмечают, что календарная зима уже вступила в свои права, и так называемые крещенские морозы уже захватили Центральную Россию. Столбики термометров после оттепели поползли вниз, и Рождество пройдет не в самых комфортных условиях — в некоторых регионах температура опустится ниже 32 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что похолодание ожидаемо, погодные условия не доставят комфорта.

Понижение температуры прогнозируют с 6 по 19 января, причем с каждым днем столбики термометров будут постепенно ползти вверх. Это значит, что само Крещение может пройти в относительно комфортных условиях: от −7 до −15 градусов. Несмотря на оптимистичные заявления многие все же помнят о резких температурных скачках и не надеются на прогнозы.

В целом зима 2023 года прогнозируется относительно спокойной, с обильными снежными покровами, с уже привычными оттепелями и следующими за ними заморозками.