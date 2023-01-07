. Ксения Собчак похоронила Никиту Михалкова

Ведущая и журналистка Ксения Собчак неоднозначно высказалась о режиссере. Пока Никита Михалков борется с тяжелой болезнью, российские звезды переживают и надеются на скорейшее выздоровление режиссера. Ксения Собчак не осталась в стороне. 41-летняя ведущая не меньше других переживает за состояние Никиты Сергеевича. Свои эмоции Собчак поспешила излить в одном из Telegram-каналов. Она пожелала 77-летнему режиссеру здоровья и долголетия, но не преминула отметить влияние мэтра на российскую культуру и его добрые отношения с президентом России. «Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах — близкие ему люди. Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области. Любимова, Бурляев и масса других важных фигур без Михалкова — совсем другое дело. Новый доступ к телу никто не даст. А из тех, у кого он есть… Кто может занять это место? Правильно — никто», — пишет Собчак. Ее высказывание очень не понравилось публицисту Михаилу Шахназарову. «Одно слово. К. Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка», — кратко прокомментировал он слова Ксении. Ведущий и ранее неоднократно критиковал коллегу. Недавно интернет-пользователи активно обсуждали иск, поданный к Собчак. Рабочие, которые устанавливали в доме светской львицы камин, потребовали выплатить им долг в размере трех миллионов рублей. Скандально известная блондинка внесла аванс, но переводить на счета строителей полную сумму не торопилась. «Ну вот не поверю ни разу, чтобы Ксения Собчак швырнула кого-то на три миллиона? Нет! На пятнаху — поверю, на тридцатник — поверю, на трешку нет. В том, что швырнула — верю безоговорочно, ведь она на протяжении долгих лет доказывает всем и вся, что является журналистом. Хотя при этом ни писать, ни говорить без режиссерского „уха“ так и не научилась», — ерничал Шахназаров. Напомним, вчера Михалков был госпитализирован в московскую больницу. После осмотра медики приняли решение направить его в более профильное лечебное учреждение. А сегодня режиссера перевели в реанимацию. Несмотря на тяжелое состояние, Никита Сергеевич остается в сознании и продолжает дышать сам. По некоторым данным, у него диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, интоксикационный синдром и дыхательную недостаточность.