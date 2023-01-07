. Ксения Собчак возмущена хейтом в свой адрес

Ведущая и журналистка Ксения Собчак неоднозначно высказалась о самочувствии Никиты Михалкова. Страсти вокруг болезни Никиты Михалкова не утихают. Вчера Ксения Собчак пожелала режиссеру здоровья и долголетия, а также размышляла о влиянии мэтра на российское искусство. Ее слова понравились немногим. В Сети поднялся шум. Некоторые Telegram-каналы возмутились словами скандально известной блондинки. Например, Михаил Шахназаров бросил краткое: «К. Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка». Ему вторили другие владельцы публичных страниц в мессенджере.Подобное отношение к собственной персоне 41-летняя Ксения терпеть не стала и ответила хейтерам гневным сообщением. По ее мнению, многие неверно поняли посыл и невнимательно изучили пост о Никите Сергеевиче. «Вот как быть с этими людьми? Что у них вместо головы и сердца? Пишешь прямо: желаю только здоровья, желаю только долголетия, надеюсь, позже случится его уход. Но нет: Собчак желает смерти Никите Михалкову. Буквально королевство кривых зеркал», — возмущается экс-ведущая «ДОМа-2».