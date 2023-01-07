. La Repubblica: США пытаются заставить Италию поставить больше оружия на Украину
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La Repubblica: США пытаются заставить Италию поставить больше оружия на Украину

La Repubblica: США пытаются заставить Италию поставить больше оружия на Украину

США продолжает давить на Италию по части поставок нового вооружения Киеву — Вашингтон настаивает на передаче систем ПВО SAMP-T. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источник.

Накануне состоялся телефонный разговор между помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и Франческо Тало, дипломатическим советником главы правительства Италии Джорджи Мелони. Представители Вашингтона и Рима помимо двусторонних вопросов затронули тему передачи вооружения Киеву.


К началу января 2023 года Италия пока не приняла шестой декрет о поставках оружия Украине, в то время как США надеется на его скорейшее принятие. В настоящий момент Рим располагает пятью рабочими батареями зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и одной учебной, которой не хватает пусковой установки. Работа по ее модернизации ведется уже несколько месяцев.

28 декабря прошлого года министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что передача вооружения Киеву должна осуществляться без истощения собственных запасов.

Forbes объяснил причины отсутствия поставок на Украину танков Leopard 2

Глава немецкого правительства Олаф Шольц затягивает поставки немецких основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2, которые неоднократно просил Киев. Если Берлин согласится на передачу бронетехники, танки отправятся на Украину уже весной текущего года. Об этом пишет Forbes.

В настоящее время Германия владеет экспортной лицензией на все ОБТ Leopard 2. В связи с этим только Берлин решает, какая страна может продавать или безвозмездно передавать данную технику.

"До сих пор канцлер Германии Олаф Шольц не желал одобрять какую-либо передачу Leopard 2 Украине. Шольц, по-видимому, считает танки "эскалационными", — пишет Forbes.

По информации издания, сотни старых Leopard 2 хранятся в Германии, Финляндии, Нидерландах, Испании и прочих государствах НАТО. Члены Североатлантического альянса обладают и другими, более современными типами вооружения, поэтому они могли бы отказаться от Leopard 2 в пользу Украины.

Важной составляющей поддержки Украины является поставка бронетехники и боеприпасов для систем, которые имеются у ВСУ. Потребность ВСУ в таком вооружении огромна. Западные союзники ведут непрерывный диалог по конкретным системам, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, нужно ли передавать Киеву ракеты средней дальности. В общей сложности западные страны передали ВСУ 504 бронемашины и более 300 гаубиц, а также 46 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 280 танков.


В середине сентября 2022 года сообщалось, что ФРГ отказалась передавать Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России станет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.

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По материалам: uposters.ru

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