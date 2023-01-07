. Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась пляжным фото. Звезда канала НТВ встретила Новый год с близкими людьми. После праздника Лера решила отдохнуть вдали от зимнего мегаполиса и отправилась на курорт. Кудрявцева остановила выбор на Омане. Туристы любят эту страну за живописные прогулочные маршруты, красивые пляжи с белым песком. Телеведущая заселилась в роскошный пятизвездочный отель, расположенный в Маскате, столице страны. Вокруг гостиницы - горы и море. Сегодня погода в Омане достигла 26 градусов тепла. Лера показала образ для пляжного выхода. Избранница хоккеиста Игоря Макарова предстала в стильном бирюзовом бикини. Его лиф без бретелек подчеркнул бюст Кудрявцевой. Она оставила волосы распущенными и надела солнцезащитные очки. Лера приняла эффектную позу на пляже и подняла руки, удерживая на ветру синюю накидку. Теледива продемонстрировала стройную фигуру, при этом она улыбнулась. Поклонники оставили много комплиментов для Кудрявцевой.«Всем бы такую фигуру, Лерочка. Молодец», «Роскошная женщина!», «Вот, почему в Омане так солнечно», «Разве это возможно, быть такой красивой?», «На бедра можно засмотреться», «Потрясающие изгибы фигуры!», «Кажется, что сейчас исполните восточный танец», «Как бы на вас не засмотрелся местный шейх», «Лера, вам подойдет танец живота», «Прекрасная фигура!», «Красавица вы наша», — высказались пользователи.