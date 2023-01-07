. Лера Кудрявцева призналась, что она жирная и старая

Ведущая Лера Кудрявцева сделала признание. Телеведущая решила провести рождественские каникулы в Омане. Накануне ведущая шоу «Секрет на миллион» опубликовала в Сети первое пляжное фото в новом году. На снимке она позировала в бикини бирюзового цвета и темных очках. Телезвезда продемонстрировала в купальнике идеальную форму, вызвав своим видом раздражение у тех, кому после новогодних каникул придется сесть на диету. А ведь Лера уверяла, что тоже провела первые дни 2023 года за столом, доедая за всеми салаты. Она предвидела, что из-за праздничного обжорства ей придется распрощаться с фигурой. Как же получилось так, что уже через несколько дней она не постеснялась раздеться перед камерой?Кудрявцева честно призналась, что на самом деле целых два часа потратила на то, чтобы отретушировать кадр. Она постеснялась показать свою фигуру без прикрас. Секретом идеальной фигуры Леры оказался фотошоп, о чем она лично рассказала фанатам. «Два часа фотошоп делала, жир и целлюлит еле убрала! Так что релакс, девки: я жирная, старая и страшная, как и вы! Радуемся и машем»,— подбадривает Кудрявцева поклонников. Кстати, ранее Лера не менее откровенно высказалась на тему личных отношений с мужем Игорем Макаровым. Ведущая рассказала, что после десяти лет семейной жизни в её интимной жизни наступило затишье. Быт «сожрал» страсть в отношениях Кудрявцевой с молодым и безработным хоккеистом. Впрочем, она уверяет, что в их семейной жизни и без этого царит идиллия.