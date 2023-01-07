. Лидер Little Big прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети
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Лидер Little Big прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети

Лидер Little Big прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сетиЛидер Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети

Основатель и лидер образованной в Санкт-Петербурге группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста и был обруган в сети. Соответствующее видео и комментарии появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Переехавший в США музыкант предстал на размещенных кадрах на фоне пальм в кедах и черных футболке и брюках. Он находился в скейтпарке, где воспользовался соединенными перпендикулярно досками с прикрепленными к ним роликами.

Зрители возмутились поступком артиста. «Зачем в Рождество выкладывать такой ролик?», «Я не религиозный фанатик, но всему есть предел. Этот ролик — за гранью», «Так жалко на ребят смотреть. В Америке вы стали пылью, ничем», «Вы в своем уме? Как мне раньше нравилась ваша группа, творчество, но всему есть предел. Позорище», «Грустно выглядит, популярность уходит», «Просто надо уважать других, вот и все. Никто не заставляет никого верить в бога, но людям, которые верят, увидеть такое в Рождество неприятно», — заявили юзеры.

В ноябре сообщалось, что Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег. Его возлюбленная, солистка Little Big Софья Таюрская, добавила, что они лишились дома, работы, друзей и страны, а также подчеркнула, что бежали с двумя чемоданами.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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