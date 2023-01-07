. Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа

Лор рассказала о потере голоса из-за гриппаОтоларинголог Мальченко предупредила о возможности потерять голос из-за гриппа

Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с Ura.ru рассказала, что в случае, если грипп начнет быстро распространяться по организму, либо человек затянет с началом его лечения, он может потерять голос.

«Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки», — заявила специалист.

По ее словам, это происходит в случае высокой активности вируса, при котором происходит его быстрое распространение по организму, либо в том случае, если не сразу начать лечение, и тогда он постепенно распространяется ниже по дыхательным путям.

Она отметила, что распространенный в настоящее время в России вариант гриппа является очень заразным и тяжелым.

Ранее терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова предупредила об опасности, которая может возникнуть в том случае, если женщина заболеет гриппом во время беременности. По ее словам, в этом случае у плода повышается риск врожденных пороков, а также задержки в развитии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть стройной
Какие зимние вещи нужно иметь в своем гардеробе, чтобы выглядеть
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Лера Кудрявцева похвасталась фигурой в бикини
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от измен". Модель подозревают в романе с арабским шейхом
Анастасия Решетова заявила, что многоженство "спасает от
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а не Left 4 Dead
Эксклюзив Xbox Redfall — это нечто между Far Cry и S.T.A.L.K.E.R., а
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Татьяна Навка вместе с дочками улетела на гастроли в Дубай
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших внуков
Валентин Юдашкин запечатлелся рядом с женой в окружении подросших

Топ на сегодня

Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Вице-премьер Молдавии оценил запасы газа в стране
Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня во время Рождества
Владимир Путин поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения
Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
Казахстан не смог наладить поставки нефти в обход России
Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую боль: "Было четыре приступа"
Влада Соколовского экстренно прооперировали после жалоб на дикую

Еще по теме

Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
Жертвами свиного гриппа в России стали уже 126 человек
Попова предупредила россиян об опасности пришедшего в этом году гриппа