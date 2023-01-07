. Максим Дрозд оказался в больнице, чему поспособствовал его сын

Звезда «Ликвидации», актер Максим Дрозд сам был вынужден обратиться в больницу. Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги и гематомами. «Нога опухла, предварительно, из-за травмы», — сообщает Рен.ТВ со ссылкой на свои источники.Кроме того, как утверждает собеседник, врачи обратили внимание на множественные гематомы на лице Дрозда. Актера направили в больницу на дополнительное обследование. Оказалась, что к этому причастен родной сын актера Егор Дрозд. Дело в том, что родственники часто занимаются спортом, но в этот раз, видимо, переборщили.«Не самая удачная тренировка, решили с сыном сходить в зал поспарринговаться. Молодежь растет, крепчает, а наше дело — не пропускать!» — написал Дрозд в соцсетях. Дрозд-старший, когда понял, что сын на ринге явно перестарался, сам доехал до больницы. Отметим, что Егор Дрозд зимой 2021 года уже попадал в поле зрения СМИ, причем тоже в связи с избиением. В декабре в баре на Покровке неизвестный несколько раз ударил наследника артиста, тот упал и разбил голову. В итоге у Егора диагностировали закрытую черепно-мозговую травму – у него сломаны клиновидные, теменные и височные кости черепа. В момент госпитализации сын Дрозда был на грани жизни и смерти, и звездный отец призывал всех неравнодушных молиться за отпрыска. Со временем Егор восстановил здоровье.Максим Дрозд известен зрителям по картинам «Охота на пиранью», «По законам военного времени», «Ликвидация», «Мурка» и другим. Его 24-летний сын также является актером и студентом Школы-студии МХАТ.