. Максим Галкин получал бабки и сидел на двух стульях

Манучаров жестко прошелся по артисту Максиму Галкину. Иноагент Максим Галкин в очередной раз прославил Украину на одном из концертов за границей. По этому поводу довольно резко высказался его коллега Вячеслав Манучаров, считающий шоумена не только предателем, но и двуличным человеком. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. В конце февраля Галкин с детьми и пожилой супругой Аллой Пугачевой собрал вещи и перебрался в Израиль. Теперь шоумену приходится зарабатывать на жизнь, к которой он привык, с помощью бесконечных гастролей по всему миру. Чтобы зарубежная публика принимала его хорошо, Максим то и дело поливает грязью Россию.«Событие неудивительное, но хочется запечатлеть для истории, как нейтралитет «великих» (по их версии) артистов зависит от бабла. Вот Максим Галкин. Пока сидел в эфире Первого канала с пышной карешкой и получал на карточку солидную зарплату политикой не интересовался. Снимал тиктоки и вел корпоративы у олигархов. События в Донбассе, в Луганске, отмену русского языка на Украине, геноцид в Доме профсоюзов в Одессе он не замечал. И не было отчего-то праведного гнева у Максима на эти темы. Молчал как рыба», — посетовал 41-летний Вячеслав Манучаров в личном блоге. Давно известно, что у Максима Галкина есть много друзей на Украине. По всей видимости, сейчас он считает нужным встать на их сторону. «Он боялся не угодить украинским друзьям и одновременно не хотел потерять место в эфире федерального канала. Ловко демонстрировал нейтралитет, сидя на двух стульях. Сегодня маски сброшены, и теперь он говорит о том, что его тонкая душевная организация на нейтралитет не готова. Вот такие метаморфозы», — порассуждал Манучаров.