. Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини
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Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини

Мария Горбань похвасталась фигурой в бикини
Актриса Мария Горбань удивила своей фигурой на отдыхе в Шри-Ланке. Экранная «жена» Дмитрия Нагиева похвасталась умопомрачительной фигурой и тонкой талией. Мария Горбань многим запомнилась по ролям в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Актриса так часто снималась с Дмитрием Нагиевым, что ее стали называть экранной женой артиста. Однако в настоящей жизни она состоит в браке с фотографом Кириллом Зоткиным и растит двоих детей. При этом звезда может похвастаться эффектной фигурой. 
Обычно Горбань проводит праздники на море. На этот раз она улетела на Шри-Ланку. Актриса решила поделиться солнечными фото. На пляже она покрасовалась в купальнике пудрового цвета, который сливался с кожей. Мария засветила свои соблазнительные формы и точеную талию. Она не стала скрывать свои прелести.  Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Некоторые ее купальник показался слишком смелым. «Ой, словно голая», «Такие у вас чарующие формы», «Красота в панамке», «Грудь не для такого лифчика», «У вас увесистое богатство», «Просто богиня», «Ой, Нагиев бы оценил», «Такому даже Брежнева позавидует», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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