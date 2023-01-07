. Маша Распутина признался, что изменяла мужу и назвала его дьяволом
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Маша Распутина признался, что изменяла мужу и назвала его дьяволом

Маша Распутина признался, что изменяла мужу и назвала его дьяволом
Певица Маша Распутина рада смерти мужа. В 2017 году из жизни ушел первый супруг артистки, продюсер Владимир Ермаков. Маша Распутина не стала горевать из-за смерти экс-избранника, посчитав, что он был достоин такого конца. В свое время от Ермакова певица родила дочь Лидию. Так получилось, что наследница артистки попала в психиатрическую лечебницу. В этом Маша Распутина обвиняет бывшего мужа. «С Лидой стала общаться только после его смерти. Он умер недостойно от эпилепсии, с пеной изо рта. Божья кара настигла его. Сначала он завербовал к себе Лиду, а потом сдал ее в психушку. То, что он с ней сделал, невозможно простить. Лида была полностью под его влиянием. Мне один священник сказал: «Как только он умрет, Лида будет с вами», так оно и случилось. Как только этот дьявол ушел, у нее душа освободилась, она пришла ко мне. Для меня самое главное, что она со мной. Лида находится под влиянием определенных препаратов, мне врачи сказали, чтобы я ее о глубоком не расспрашивала, иначе душа начнет сильно страдать», — откровенничала 58-летняя исполнительница в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
И все же Распутина не собирается рассказывать о том, что была белой и пушистой в первом браке. Артистка призналась, мол, у нее имелись любовные интрижки в те годы. «Изменила я ему первая. Этого человека никогда не любила, вынуждена была с ним быть ввиду определенных обстоятельств жизни. Видимо, мне нужно было пройти через эти перипетии судьбы, чтобы что-то понять в жизни», — призналась исполнительница. Вот уже более 20 лет Мария Распутина замужем за предпринимателем и продюсером Виктором Захаровым. От него артистка родила дочь Марию. С Захаровым звезда наконец обрела долгожданное женское счастье.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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