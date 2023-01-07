. Матвиенко поздравила с рождественскими праздниками детей из семей участников СВО

Председатель Совета Федерации, представитель в палате регионов от исполнительного органа госвласти Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поздравила с новогодними и рождественскими праздниками детей из семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает 7 января пресс-служба Совфеда.

По инициативе Валентины Матвиенко дети, проживающие в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, стали гостями фестиваля «Рождество Христово в Таврическом дворце».

Ребята совершили путешествие в историю Рождества, познакомились с традициями праздника, посетили творческие мастер-классы и интерактивные зоны, посмотрели спектакль «Синяя птица» Мориса Метерлинка. В завершении праздника им вручили памятные подарки.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Валентина Матвиенко во время разговора с ребятами, шары с именами которых спикер вытянула на всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», и их родителями заявила, что детям в России надо не стесняться загадывать желания и добиваться того, чего они хотят.