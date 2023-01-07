. McDonald's не смог работать в Казахстане без поставок из России
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McDonald's не смог работать в Казахстане без поставок из России

McDonald's не смог работать в Казахстане без поставок из России

Сеть заведений быстрого питания McDonald's закрылась в Казахстане в связи с недостаточными поставками мясной продукции и полуфабрикатов — продукты для местных ресторанов закупались из России, но после ухода с российского рынка стабильная работа казахстанского подразделения стала невозможной. Такую причину назвало Министерство сельского хозяйства республики.

Местное подразделение McDonald's выразило готовность в недалеком будущем перейти на казахстанскую продукцию, однако внедрение "высоких стандартов компании заняло определенное время". В Минсельхозе Казахстана заявили, что для предотвращения закрытия McDonald's ведомство планировало ускорить и упростить поставки мясной продукции и полуфабрикатов из третьих стран. Местные производители, в свою очередь, начали регулировать выпуск в соответствии с требованиями американской фирмы.


На начало 2023 года в Казахстане был запланирован аудит предприятий, производящих мясо-молочную продукцию, однако из-за закрытия McDonald's мероприятия не состоялись. По информации Минсельхоза, американская компания выдвигала "жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства".

В конце ноября франчайзи американской сети быстрого питания McDonald’s в Казахстане был вынужден остановить работу всех ресторанов из-за прекращения поставок необходимой продукции из России. Из-за санкций запасы постепенно исчерпались, а из-за нехватки упаковок ресторанам McDonald’s пришлось сократить меню.

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка", пришедшая на смену заведениям американской компании в России, однако, не имеет права работать на территории Казахстана под своим названием – на это наложила запрет сама McDonald's.

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По материалам: uposters.ru

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