. Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
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Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня до 00:00, несмотря на обстрелы со стороны украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По поручению Президента России Владимира Путина с 12:00 6 января до 24:00 7 января введен режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. При этом Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы. В частности, утром в субботу ВСУ обстреляли Макеевку. 

«Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня», — говорится в сообщении Минобороны России.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Как отметил 30 июня Владимир Путин, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность РФ. 

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По материалам: pnp.ru

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