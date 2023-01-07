. Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил бойцов в военном госпитале Иркутска
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Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил бойцов в военном госпитале Иркутска

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил бойцов в военном госпитале Иркутска

В Рождество, 7 января, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан посетил бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Иркутска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Митрополит передал солдатам памятные сувениры и рождественские угощения. «Подняли настроение ребятам и рождественские колядки в исполнении квартета, которые прозвучали в каждой палате. Владыка пожелал скорейшего выздоровления парням. Уверен, для них это было очень важно и ценно: пообщаться с добрым, мудрым человеком. Увидеть и почувствовать его помощь, поддержку», — написал губернатор.

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По материалам: irk

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