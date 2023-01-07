. Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group
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Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group

Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant GroupОснователь Alibaba Джек Ма потеряет контроль над финтех-компанией Ant Group

Один из богатейших людей Китая, основатель интернет-гиганта Alibaba (компания, владеющая AliExpress) Джек Ма лишится контроля над финтех-компанией Ant Group. Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

Ма должен будет передать право голоса в компании десяти основным акционерам. В результате миллиардер потеряет часть доли в Ant Group, она сократится до 6,2 процента, подсчитал Bloomberg. На данный момент, до вступления реорганизационных изменений в силу, Ма и еще три инвестора владеют в сумме 53,46 процента акций компании.

Мера предполагает, что теперь ни один акционер не сможет определять решения общих собраний Ant Group, назначать большинство членов совета директоров, а следовательно, и контролировать компанию. Ant Group объяснила, что изменения нужны для дальнейшей оптимизации корпоративного управления и согласования интересов акционеров при голосовании с их экономическими интересами. При этом решение не повлияет на финансовые результаты работы компании.

В 2020 году Ма раскритиковал устройство финансовой системы Китая, после чего стал отдаляться от построенной им компании. Мятежный миллиардер обвинял государственные банки Китая в «менталитете ломбарда» и считал, что регуляторы тормозят инновации, тогда как новые игроки на технологическом рынке могли бы заниматься кредитованием инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц. Вскоре после этого, как писали СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение в последний момент приостановить первичное публичное размещение акций (IPO) дочерней компании Alibaba финтех-компании Ant Group.

Bloomberg отмечает, что из-за текущих изменений IPO компании может быть отложено как минимум еще на один год. Это связано с тем, что компании не могут временно размещать акции на внутреннем рынке, если за последние три года они сменили управляющего или за последние два года выходят на шанхайский рынок STAR.

В конце ноября стало известно, что Джек Ма уехал из Китая и уже полгода живет в Японии. Приехав в Японию, Ма минимизировал общественную деятельность, которую активно вел в Китае, из своей команды бизнесмен перевез в Токио только личного повара и охрану. Некоторые источники отмечали, что целью поездки Ма в Японию стало решение бизнес-вопросов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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