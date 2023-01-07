. Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке

Ночью 7 января в Слюдянке загорелся одноэтажный деревянный дом. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Во время пожара ожоги получил мужчина, находившийся в горящем доме. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прибывшие на место пожарные справились с огнём и не допустили его распространения. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание. Всего ночью 7 января произошло четыре пожара. Погибших нет.