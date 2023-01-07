. Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке

Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке

Ночью 7 января в Слюдянке загорелся одноэтажный деревянный дом. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Во время пожара ожоги получил мужчина, находившийся в горящем доме. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прибывшие на место пожарные справились с огнём и не допустили его распространения. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание. Всего ночью 7 января произошло четыре пожара. Погибших нет.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group
Мятежный основатель китайского Alibaba потеряет контроль над Ant Group
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым
Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке
Мужчина пострадал при пожаре в деревянном частном доме в Слюдянке
Глава минтранса региона проверил ситуацию с общественным транспортом на маршруте Иркутск — Шелехов
Глава минтранса региона проверил ситуацию с общественным транспортом
В 2023 году выпустят карточную игру по франшизе Gears Of War
В 2023 году выпустят карточную игру по франшизе Gears Of War
The Telegraph: Макрон перешёл красную черту, заявив о передаче Киеву бронемашины AMX-10 RC
The Telegraph: Макрон перешёл красную черту, заявив о передаче Киеву
В Германии заявили о желании НАТО испытать Россию
В Германии заявили о желании НАТО испытать Россию
Подборка гифок (25 гифок) - 02.01.2023
Подборка гифок (25 гифок) - 02.01.2023
Икону Божией Матери «Трёх Радостей» православные почитают 8 января 2023 года
Икону Божией Матери «Трёх Радостей» православные почитают 8 января
Пришло время расстаться: кто из знаков зодиака может прекратить личные отношения в январе 2023 года
Пришло время расстаться: кто из знаков зодиака может прекратить
В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов РФ
Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности

Топ на сегодня

Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
Оксана Самойлова купила себе жилье за границей за десятки миллионов
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
В России одобрили выплаты на детей до 17 лет
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Никиту Михалкова срочно перевели в реанимацию
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»
Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись
Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись

Еще по теме

В Слюдянке при пожаре в деревянном доме погиб 66-летний мужчина
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Мегете ночью 2 января
51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске
При пожаре частного дома в Тайшетском районе погибла семейная пара