. Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
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Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество

Наташа Королева, несмотря на политические разногласия, встречает с мамой Рождество
Певица Наташа Королева остается в России, а ее мама Людмила Порывай, проживающая в США, поддерживает Украину. Большие праздники Наташа Королева старается встречать с мамой Людмилой Порывай, и расстояние тому не помеха. Вот и Рождество не стало исключением. «Наступает Рождество, праздник, который я очень люблю и особенно почитаю. А любовь к этому празднику мне привила моя прабабушка, которая, несмотря ни на какие запреты советского времени, передала нам традицию празднования в кругу семьи. Поэтому, невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой. Ведь как важно и дорого сохранять то, что порою, кажется, исчезает в ежедневной суете современного мира, когда многие уже не хранят фотографии в альбомах, а поздравительные открытки массово пересылают в сообщениях, и они уже теряют свою ценность», — призналась 49-летняя исполнительница в личном блоге.
Многие подписчики Наташи порадовались за нее и даже несколько были удивлены тем, что ей удалось сохранить хорошие отношения с мамой, несмотря на разные позиции. Правда, неизвестно, присутствовал ли на семейном вечере супруг артистки Сергей Глушко, считающий себя патриотом России. «Каждый раз, когда наступает Рождество, я с неимоверным теплом и улыбкой на губах жду эту встречу с мамой и стараюсь следовать нашей семейной рождественской традиции, которую берегу словно невидимую нить, связывающую меня с родными. Искренне верю, что именно это объединяет людей и придает смысл нашей жизни: делать добро, дорожить друг другом и дорожить памятью наших предков. Такое счастье, закрыть на время суету на ключ, и просто побыть дочерью, женой и мамой, в кругу своей семьи в праздник, который рождает в нас веру, надежду и любовь. С праздником, друзья! Берегите себя и своих близких. С любовью, ваша Наташа», — заключила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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