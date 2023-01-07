. Научным организациям в 2023 году выделят 16 млрд рублей на обновление оборудования
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Научным организациям в 2023 году выделят 16 млрд рублей на обновление оборудования

Научным организациям в 2023 году выделят 16 млрд рублей на обновление оборудования

Министерство науки и высшего образования России в текущем году намерено выделить 16 миллиардов рублей на обновление приборов и оборудования научных организаций, говорится в рабочих материалах Совета Федерации. Об этом сообщает 7 января ТАСС.

С 2019 года Минобрнауки занимается обновлением приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, — им предоставляются гранты в форме субсидии из федерального бюджета на приобретение научно-лабораторных приборов и оборудования. Сейчас, как говорится в документе, ведомство проводит отбор заявок на получение в текущем году грантов на общую сумму 16 миллиардов рублей.

«В рамках реализации мероприятия в 2019-2022 годах по результатам проведенных отборов были приняты решения о представлении грантов 273 ведущим организациям из 46 субъектов Российской Федерации на общую сумму 37,4 млрд рублей», — следует из документа.

Участие в обновлении материально-технической базы могут принять организации, определенные межведомственной комиссии по результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательского, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, и являющиеся лидерами научного направления.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что право вести образовательную деятельность по программам специалитета предлагают предоставить научным организациям, перечень которых утвердит Правительство. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в первом чтении в октябре. Авторы инициативы — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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По материалам: pnp.ru

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