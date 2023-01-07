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Названа причина избрания спикера палаты представителей США с 15-й попытки

Названа причина избрания спикера палаты представителей США с 15-й попыткиПолитолог Дудаков: раскол у республиканцев привел к долгому избранию преемника Пелоси

Избрание Кевина Маккарти новым спикером палаты представителей конгресса США лишь с 15 попытки связано с расколом внутри Республиканской партии. Такую причину затянувшегося утверждения политика на пост преемника Нэнси Пелоси в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, американист Малек Дудаков.

Кевин Маккарти находится в конгрессе с 2007 года. С 2019-го он был лидером республиканцев в нижней палате американского конгресса, которые составляли там меньшинство. На прошедших выборах он смог привести партию к победе и стать главой палаты представителей, объяснил Малек Дудаков. По его словам, утверждение было долгим и сложным по двум причинам.

«Во-первых, у республиканцев имеется серьезный политический раскол между сторонниками партийного истеблишмента и правым крылом республиканцев. Второй момент связан с тем, что у этого правого традиционного крыла довольно выгодная ситуация, потому что хоть республиканцы и взяли большинство в конгрессе, оно довольно шаткое. Даже небольшой группы оппозиции хватит, чтобы блокировать любые решения большинства», — сказал американист.

Именно большое количество компромиссов позволило Маккарти избраться на пост, считает Малек Дудаков. Среди них — право для любого конгрессмена начинать процедуру вотума недоверия против главы палаты представителей, а также сокращение расходов для предотвращения дефицита американского бюджета.

По результатам 15-го тура голосования Кевин Маккарти набрал 216 голосов. Для победы необходимо 218, но шесть членов палаты представителей не стали выбирать ни одного из предложенных кандидатов.

В последнем туре Демократическая партия единогласно поддержала кандидатуру лидера фракции Хакима Джефриса. В течение всех 15 этапов за него голосовали 212 человек.

Этот случай стал первым за последние сто лет, когда для выборов спикера палаты представителей понадобилось больше одного тура. В 1923 году потребовалось девять попыток, а в 1859-м — 44.

Ранее стало известно, что конгресс США начал работу в неподконтрольном президенту Джо Байдену составе.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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