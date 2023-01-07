. Названы главные сходства и различия "собачников" и "кошатников"
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Названы главные сходства и различия "собачников" и "кошатников"

Названы главные сходства и различия "собачников" и "кошатников"

В настоящее время "собачников" и "кошатников" объединяет установленная на Новый год искусственная елка. В остальном эти группы не имеют ничего общего, показало исследование сервиса поиска работы SuperJob.

По информации аналитиков, хозяева собак чаще всего оптимисты по жизни, они любят веселые компании и детей, кофе и салат "Оливье". По биоритму "собачников" можно назвать "жаворонками", что легко объясняется привычками их питомцев.


"Кошатники", в свою очередь, трепетно относятся к собственному личному пространству, поэтому они преимущественно интроверты и социопаты. По биоритму хозяева кошек, напротив, "совы" – на это влияют ночные игры питомцев. Среди еды и напитков они чаще всего пьют чай и едят "селедку под шубой".

Ранее россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников. В процессе выхода на работу после праздников "участвует биохимия, а также гормональный режим". Во время отдыха организм настраивается на "режим счастья, покоя и получения удовольствия", поэтому к выходу на работу надо подойти обстоятельно и готовиться заранее.

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По материалам: uposters.ru

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