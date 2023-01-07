. Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые крылатые фразы

Русский язык полон ярких образных крылатых выражений. Употребляя их мы не всегда задумываемся и представляем в красках, как это могло бы выглядеть. Например, где на самом деле могут зимовать раки? Или как и куда едет кукуха? И какая на самом деле бляха-муха. Автор Телеграм-канала «Нейросеть for Fun» обращается к искусственному интеллекту, чтобы проиллюстрировать все эти фразочки.

Деловая колбаса

Беда не приходит одна

Пифагоровы штаны во все стороны равны

Собака сутулая

Бляха-муха

Муж и жена — одна сатана

Волшебник в голубом вертолёте

Наверняка вы в детстве не так его представляли. Где же 500 эскимо?

Офисный планктон

Когда узнали, что новогодней премии не будет.

Без окон, без дверей, полна горница людей

Загадка говорит, что это огурец, но нейросеть считает, что это ТРЦ.

Шла Саша по шоссе и сосала сушку

Нейросеть считает, что до сушки (которая выглядит как клубничный пончик) надо ещё дойти.

Кот наплакал

В семье не без урода

Взрыв на макаронной фабрике

Чтобы угодить всем слоям населения, автор сгенерировал и девушку, и парня, и саму макаронную фабрику.

Соловей-разбойник

Где раки зимуют

Как видите, место зимовки раков напрямую зависит от социального статуса и наличия средств.

Чудо в перьях

Зомбоящик

Выглядит крайне зловеще.

Куча времени

Египетская богомышь

Все умрут, а я грейпфрут

Глаза боятся, а руки делают

Испанский стыд

Кукуха поехала

Можно выбрать свою уезжающую кукуху!

Старый Новый год

А предыдущую часть с конём в пальто и ёшкиным котом вы можете найти здесь.