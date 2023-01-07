. Несколько полезных опций и настроек на Xbox, про которые вы могли не знать





У Xbox Series X | S и Xbox One есть немало настроек, про которые знают даже не все опытные игроки. Microsoft на протяжении нескольких лет выпускает регулярно обновления прошивок для консолей, время от времени внедряя интересные функции для удобства игроков. Поскольку не все игроки регулярно следят за новостями Xbox, а некоторые только сейчас присоединяются к сообществу, приобретая Xbox Series X или Xbox Series S, мы решили составить материал, в котором собрали несколько полезных настроек, которые есть на Xbox, но многие о них не знают.

Местоположение достижений

По умолчанию достижения на Xbox выводятся внизу посередине, примерно на том же месте, где в большинстве игр находятся субтитры. Отображение достижений можно переместить в более удобную позицию, например, в правый верхний угол. Для этого:

Изменение яркости кнопки Xbox — на консоли и геймпаде

Вызовите меню Guide (нажатием на кнопку со значком Xbox на геймпаде) и в разделе выбора профиля перейдите в «Параметры».Далее «Предпочтения» — «Уведомления».Далее «Положение уведомлений по умолчанию».Укажите удобную область экрана для отображения уведомлений о достижениях и нажмите «Готово».

По умолчанию кнопка Xbox на геймпаде и самой консоли ярко светится белым. Это не очень удобно, особенно при игре в ночное время. Ее можно сделать менее яркой или полностью отключить свечение. Вот как это делается:

Настройка звуков

Зайдите в «Параметры»Далее выберите пункт «Специальные возможности» в левом меню и перейдите в «Ночной режим»Здесь можно изменить «Яркость подсветки на геймпаде» и «Яркость кнопки питания». Обратите внимание, что можно отдельно отрегулировать яркость подсветки по умолчанию и в ночном режиме.

Еще несколько важных параметров, про которые могут не знать игроки, есть в настройках звука. В частности, здесь можно отключить звук запуска консоли, что зачастую бывает полезно. Здесь же можно настроить отключение звука телевизора при подключении гарнитуры или отключить звуки уведомлений, если они мешают во время игры.

Все перечисленные параметры можно настроить в одном разделе:

Зайдите в «Параметры»Далее выберите пункт «Общие» в левом меню и перейдите в «Громкость и аудиовыходы»Зайдите в «Дополнительные параметры».Здесь можно настроить нужные параметры и опции.