. Новости Game Pass за 24 декабря — 7 января: что добавили, что скоро удалят и многое другое

В последнюю неделю 2022 года практически не было новостей, связанных с подпиской Game Pass, в результате чего мы решили совместить еженедельную сводку за период с 24 по 31 декабря со сводкой за период с 31 декабря по 7 января. Ниже самые интересные новости по Game Pass за 2 прошедшие недели, их даже за 2 недели набралось немного.

Что добавили в Game Pass

За прошедшие 2 недели в подписку Game Pass добавили всего 2 игры — это:

Mortal Shell: Enhanced EditionStranded Deep

Стоит сказать, что ранее Mortal Shell уже была доступна в подписке Game Pass, ее убрали из сервиса в конце 2022 года. Теперь игра имеется в Game Pass в версии Mortal Shell: Enhanced Edition.

Анонсы для Game Pass

Для подписки Game Pass за эти 2 недели официально не анонсировали ни одну новую игру. Но уже практически нет сомнений, что к сервису скоро присоединится Shadow Warrior 3 — информация об этом поступила из самого приложения Game Pass, но официально это пока не объявлено.

Ходят слухи, что в ближайшее время к Game Pass могут присоединиться The DioField Chronicle и Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Поскольку начался 2023 год, напоминаем список из 56 игр, которые уже заявлены к релизу в подписке Game Pass в этом году.

Скоро удалят из Game Pass

Список игр для Game Pass на 2023 годPersona 3 PortablePersona 4 GoldenMonster Hunter RiseAge of Empires 2: Definitive Edition (Xbox)InkulinatiAtomic HeartWo Long: Fallen DynastyAge Of Empires 4 (Xbox)Age of Mythology: Retold (PC)Amnesia: The BunkerAra: History Untold (PC)ARK 2Blazblue: Cross Tag BattleBounty StarBushidenCassette BeastsCocoonDungeons 4Eiyuden Chronicle: Hundred HeroesEreban: Shadow LegacyFlintlock: The Siege of DawnFlockForza MotorsportGoldenEye 007Guilty Gear StriveHollow Knight: SilksongHomestead ArcanaHumankind (Xbox)Infinite GuitarsLies of PLightyear FrontierMad StreetsMaquetteMaraudersMinecraft LegendsParty AnimalsPigeon SimulatorPlanet of LanaRailway Empire 2RavenlokRedfallReplacedRoboquestShe Dreams ElsewhereSolar AshSpiritteaS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylStarfieldThe Big ConThe Last Case of Benedict FoxThe Texas Chain Saw MassacreThirsty SuitorsTurnip Boy Robs A BankValheim (Xbox)Warhammer 40k: Darktide (Xbox)Way To The Woods[свернуть]

15 января 2023 года подписка Game Pass лишится 5 игр:

Nobody Saves the WorldDanganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary EditionPupperazziWindjammers 2The Anacrusis

Особое внимание в этом списке стоит обратить на игру Nobody Saves the World.

Интересные новости и материалы по Game Pass

Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендамиРазработчики Solarpunk интересуются возможностью выпуска игры в Game PassАналитик: значительный рост Game Pass в 2023 году и закрытие сделки с ActivisionMetacritic представил ТОП-40 лучших игр для Xbox в 2022 году — почти половина из них в Game PassТОП-21 самых высокооцененных игр из Game Pass (по Opencritic), вышедших в 2022 годуИзбранные игры 2022 года из Game Pass по версии команды Xbox