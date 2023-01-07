. Ольга Бузова собралась замуж

За кого выйдет замуж певица и ведущая Ольга Бузова. Артистка решила воспользоваться святочной традицией — погадать. Звезда не стала строить зеркальный коридор и призывать высшие силы для того, чтобы узнать будущее. Ее гадание оказалось достаточно простым: звезда Интернета собрала подруг, поставила перед собой горящую свечу, бумажные стаканы и в каждый положила листки, заранее написав на них самые заветные мечты, которые хотелось бы исполнить в 2023 году. «По-разному можно относиться, конечно, к гаданиям, но у нас все такое очень милое», рассказала Ольга Бузова.Экс-ведущей «ДОМа-2» оставалось лишь вытянуть бумажку и изучить предсказание. Затаив дыхание, она достала листок, развернула его и прочитала пророчество. Похоже, певице стоит начать подбирать свадебное платье. «Я буду путешествовать, я куплю квартиру, и я… В этом году… Выйду замуж!» — огласила она вердикт под восторженные возгласы подруг. 36-летняя Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году брак завершился громким скандалом. Спортсмен обвинял певицу во лжи, а ведущая рассказывала прессе о неверности супруга. Грязный развод долго обсуждался общественностью. В прошлом году Тарасов решил наладить отношения с бывшей женой. Он отправил ей сообщение с предложением сотрудничества. Однако совместный бизнес не получился — Ольга по сей день не может простить футболиста за причиненную боль. «Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помет и навоз — чтобы это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, она бы раздолбалась! Чтобы не досталась никому», — вспоминала она о планах мести.